Szakértelem a receptúrában - a természet által inspirálva

Gazdiként pontosan tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak a gondosan válogatott, magas minőségű összetevők kedvenceink eledelében. A PURINA állatorvosokból, etológusokból és táplálkozástudományi szakemberekből álló csapata több mint 85 év szakértelmét és tapasztalatát ötvözve alkotta meg a Purina ONE® DualNature™ termékcsaládot, amely a természet erejével biztosít mindennapi támogatást a cicák számára.

A Spirulina alga előnyös hatásait kínáló Purina ONE® DualNature™ Spirulinával szárazeledel mellé most megérkezett a Purina ONE® DualNature™ Tőzegáfonyával: egy 100%-ban teljes értékű és kiegyensúlyozott formula, amely tartalmazza a felnőtt macskák számára szükséges esszenciális tápanyagokat. Első számú összetevői a lazac és csirke - erre az Ön cicája sem fog tudni nemet mondani!

Első számú feladat: az immunrendszer erősítése

Az egészség a legdrágább kincsünk, és nincs ez másként négylábú kedvenceinknél sem. Az őszi-téli időszakra jellemző hideg, csapadékos időjárás a cicák szervezetét is megviselheti, akár megfázás kialakulásához is vezethet. Ez - az emberekhez hasonlóan - tüsszögéssel, köhögéssel, orrfolyással, akár lázzal is járhat, így fontos, hogy ha ilyen tüneteket tapasztal kedvencénél, mielőbb forduljon állatorvoshoz.

A test első számú védekező rendszere, az immunrendszer erősítése ezért kiemelten fontos - az első lépéseket könnyedén megtehetjük a DualNature™ termékcsalád segítségével. Az eledelek magas minőségű fehérjét tartalmaznak, amely az aminosavak kiváló forrásaként segít támogatni a macskák egészséges emésztését. A Purina ONE® DualNature™ Tőzegáfonyával pedig segíti támogatni az immunrendszer egészséges működését és segít megőrizni a húgyúti rendszer egészségét is.

Izgalmas dupla textúra, amit a macskája imádni fog

A változatosság gyönyörködtet, a macskák pedig köztudottan igazi ínyencek. A Purina ONE® DualNature™ termékcsalád minden vágyukat teljesíti: száraz, ropogós falatok és puha, lágyabb tápszemek izgalmas egyvelegét kínálja - így lesz minden étkezés egy igazi cicaélmény!

Mondanunk sem kell: a különböző állagú tápszemek nem tartalmaznak hozzáadott színezékeket, ízesítőanyagokat és tartósítószereket.

Mondjon igent a természet által inspirált szakértő táplálásra: próbálja ki a Purina ONE DualNature™ macskaeledelt, és adjon kedvencének minden igényét kielégítő, teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálékot!