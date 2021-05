Veszélyesek az állatokra az illóolajok

Az illóolajok kellemes illatuk mellett terápiás hatásuk miatt is igen népszerűek, bizonyos típusaikat bőrre kenve, másikakat pedig a légtérben párologtatva használják. Típusaitól függően stresszoldásra, alváskönnyítésre, izomlazításra használják, sőt a migrén ellen is hatásos lehet. Egyre gyakrabban használják ezeket a készítményeket parfümökben, fürdő- és masszázsolajokban is. Ami azonban jót tesz nekünk, háziállatainkra nem biztos, hogy pozitív hatást fejt ki. A legújabb kutatások szerint az illóolajok kimondottan veszélyesek lehetnek a négylábúakra.

Az illóolajok ezért veszélyesek

Az USA-ban működő Animal Poison Control Center (APCC) kutatása szerint az illóolajokban lévő anyagok elsősorban a macskákra lehetnek veszélyesek, de a készítmények más-más arányban tartalmaznak állatokra veszélyes anyagokat. Ezért a háziállatot tartóknak nem javasolja az APCC, hogy ilyen illóolajokat vásároljanak, hacsak előtte nem egyeztettek egy állatorvossal a szerek veszélyeiről. A központ az utóbbi időkben egyre több riasztást kap, mert az állat a szerek belélegzése miatt rosszul lett - de a bőrükre kerülve is sokszor okoznak problémát.

Az illóolajok veszélyesek lehetnek a háziállatok egészségére

Tina Wismer állatorvos szerint minden illóolaj potenciális veszélyforrás az állatokra nézve, a hatás azonban attól is függ, hogy milyen koncentrációjú a szer, illetve mekkora dózisban érintkezett vele az állat. A legnagyobb veszélyt azokra az állatokra jelentik, amelyek asztmában vagy valamilyen más légzőszervi megbetegedésben szenvednek. Szerencsére az állatok többsége az orvosi kezelést követően meggyógyul, de bizonyos dózis felett bele is pusztulhat.

A kutyák és a macskák mellett a nyulak, a tengerimalacok és a hörcsögök is megbetegedhetnek az illóolajok használatától. Érzékenyebb légutaik miatt a madarak különösen az aromaterápiás készítményekre lehetnek érzékenyek. Az állatorvos szerint ha mégis használnánk ezeket a szereket, csak rövidebb ideig tegyük, és ha van rá mód, az állat addig ne tartózkodjon a helyiségben.

Forrás: Care2