A paraziták az egyik leggyakoribb és leginkább kihívást jelentő veszélyforrások házikedvenceink számára, az éghajlatváltozás pedig ideális körülményeket teremt számukra a terjeszkedéshez.

A Protect Our Future Too kezdeményezést támogató Prof. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének professzora is felhívja erre a figyelmet: "Mivel a bolhák és kullancsok nagyon érzékenyek akár apró hőmérsékleti vagy páratartalmi változásokra, az éghajlati változások nagyban befolyásolják ezen élősködők elszaporodását és aktivitását."

A melegebb időjárás következtében az élősködők száma nő, új területeken szaporodnak el és egész évben hosszabb ideig életképesek. Az európai állatorvosok több mint kétharmada szerint megnőtt a külső élősködőkhöz köthető betegségek száma is.



A kullancsok néhány nagyon súlyos, akár halálos betegséget is terjeszthetnek, mint az anaplazmózis vagy a babéziózis, utóbbi az állatorvosok 98 százaléka szerint Magyarországon is gyakoribbá vált. Az élősködők az embernek is veszélyt jelentenek. A bolhák köztigazdái az embert, a kutyát és a macskát egyaránt fertőző belső parazitának, a galandféregnek.

Paraziták elleni védekezés egész évben

Ez a leghatékonyabb módja a paraziták által terjesztett betegségek megelőzésének. Állatorvosa segítségével válassza ki a megfelelő kezelést. A későbbi problémák elkerülése érdekében pedig mindig kövesse a kezelési útmutatót és tartsa be az előírt adagolást, valamint mindig jól ismert márkák tesztelt és jóváhagyott termékeit használja.



Ha Ön kutyatulajdonos, a téli időszakban a reggeli vagy esti séták után mindig alaposan nézze át házikedvence bundáját, hiszen az élősködők a sötétben könnyedén, észrevétlenül is megbújhatnak kutyája szőrében. Az elmúlt években a hőmérséklet növekedésével egyre gyakoribbá váltak ezek az esetek, emiatt fontos az elővigyázatosság a betegségek elkerülése érdekében.



Ön mindenkinél jobban ismeri kiskedvencét. Figyeljen a viselkedésbeli változásokra, és forduljon állatorvosához bármilyen aggály esetén!