Különös idegenek

Az elmúlt 20 évben Európában több olyan szúnyogfaj jelent meg, ami korábban nem volt jelen a kontinensen. 2014 óta ezért hazánkban is célzott vizsgálatokat végeznek, ennek eredményeként pedig már 3 olyan új faj megjelenését is regisztrálták, amelyek eredeti élőhelye Délkelet-Ázsia. Valószínűleg a kereskedelemnek köszönhetően, különböző áruk importjával került be Magyarországra az ázsiai bozótszúnyog, a koreai szúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog is. De megjelentek a korábban csak a mediterrán és a trópusi országokban jellemző, vérszívó lepkeszúnyogok is, amelyeknek eddig csak ártalmatlan rokonai éltek nálunk. Az új fajokkal pedig új betegségek is érkeztek.

Kutyák veszélyben

Bár ezek a fajok akár emberre veszélyes betegségeket is terjeszthetnek, a legvédtelenebbek mégis a kutyák. Házi kedvencünk legnagyobb ellensége talán az ázsiai tigrisszúnyog, amit sasszeműek a fekete-fehér lábairól tudnak felismerni. Neki van még egy kellemetlen ismertetőjegye, ő ugyanis nemcsak este vagy éjszaka csíp, hanem napközben, szikrázó napsütésben is szeret táplálkozni, ráadásul több, trópusi betegséget is terjeszthet. A vérszívó lepkeszúnyogok pedig a leishmaniózis nevű, kutyákra nézve végzetes betegség közvetítői. Persze nemcsak az új jövevények veszélyesek, az Európában régóta itt élő fajok felelősek például a szívférgességért, ami az ebek számára szintén halálos kimenetelű megbetegedés.

Van megoldás

A kulcsszó ezeknél a betegségeknél a megelőzés, hiszen ha a kórokozók bejutnak a kutya szervezetébe, akkor sok esetben már lehetetlen elkerülni a bajt.

A FRONTLINE® Tri-Act élősködők elleni szer úgynevezett repellens hatással védi meg kedvencünket a szúnyogoktól vagy a szuronyos istállólégytől, azaz meggátolja a vérszívást.

A Tri-Act ráadásul egyedüliként a rácsepegtető oldatok közül nemcsak elriaszt, hanem el is pusztít 3-féle repülő rovart, a szuronyos istállólegyet, az ázsiai tigrisszúnyogot és a lepkeszúnyogot.

A repülő rovarok elleni küzdelemben hatékony védelmet nyújt a FRONTLINE Tri-Act. Segítségével tartósan megszabadulhatunk a kellemetlen parazitáktól. A havonta csepegtetendő FRONTLINE Tri-Act a szúnyogok, lepkeszúnyogok és szuronyos istállólegyek mellett a kullancsok, bolhák, illetve szőrtetvek ellen is véd.

