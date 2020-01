Természetbarátoknak

Akik szeretik a természetjárást, sokat mozognak, és sok időt töltenek a szabadban, érdemes olyan fajtát választaniuk, amelynek kifejezetten nagy a mozgásigénye. Sétálni, a szabadban lenni szinte minden kutya szeret, de a komolyabb erőpróbákra a középtermetű állatok a leginkább vevők, mint a rotweilerek, labradorok, border collie-k, angol és ír szetterek, német juhászok, pointerek, dalmaták.

Gyerekbarát fajták

Akinek kisgyerek van a családjában, annak a legjobb gyerekbarát fajtát választani, aki a kicsinek is társa lehet. A boxer és a beagle imád kisgyerekekkel játszani, a labradorok és a bernáthegyik is rajongva szeretik a kisebb és nagyobb korú gyerkőcöket.

A labrador jó választás lehet a gyerekek mellé

Önállóbb kutyák az elfoglaltabbaknak

Aki nagyon elfoglalt életet él, válasszon önállóbb, függetlenebb természetű fajtát, mint amilyen a malamut, a barzoj vagy a shar pei. Ha sokat vagyunk távol, akkor az is jó megoldás, ha nem egy, hanem két kutyát szerzünk be, akik társaságot nyújthatnak egymásnak, amíg nem vagyunk velük.

Dédelgethető kutyafajták

Ha olyan állatra vágyunk, akit kényeztethetünk, simogathatunk, és aki kifejezetten igényli a babusgatást, akkor jó ötlet a kínai búbos, a pomerániai, a francia buldog és az uszkár is. Ha az is fontos, hogy mellette házőrzőként is megállja a helyét, akkor a beagle és a cocker spániel is jó választás.

Társasházba csendes kutyát

A lakótelepen, társasházban élőknek érdemes arra is figyelniük, hogy csendesebb, kisebb mozgásigényű állatot szerezzenek be, aki nem zavarja a többi lakót folyamatos ugatással, és nem kell állandóan sétáltatni. Ilyen a bedlington, a csivava, a havannai pincs és a törpe spániel is.

Allergia és betegség esetén ilyen kutyák jöhetnek szóba

Az allergiára hajlamosaknak a schnauzereket, az uszkárokat, a portugál vizikutyákat és a bichon friséket ajánlják a szakértők. Akiknek valamilyen betegség, például arthritisz, szklerózis multiplex vagy egy rossz térd miatt nehéz vagy korlátozott a mozgásuk, a kis mozgásigényű fajtákat keressék, mint a bullmasztiff, a bernáthegyi, a basset hound vagy a shih-tzu.

Társaságba jól alkalmazkodó fajta való

Akik sokat járnak társaságba és szeretik az állatot is magukkal vinni, keressék azokat a fajtákat, akik szeretik az új helyeket, az új embereket, és jól alkalmazkodnak. A clumber spánielek, az ír szetterek, a labradorok, a beagle-ök és a huskyk, valamint a border collie-k is ilyenek.

