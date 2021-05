Túrázás kutyával: mire figyeljünk?

Tervezzük meg az útvonalat

Az alapos felkészülés akkor sem árt, ha csak kettesben vagy épp a gyerekekkel indulunk kirándulni, de amikor a család négylábú tagja is velünk tart, még fontosabb, hogy pontosan tudjuk, milyen útvonalon szeretnénk haladni. Amennyiben kijelölt túraútvonalat választunk, a biztonság kedvéért ellenőrizzük le, hogy kutyával is végigjárható-e - a legtöbb esetben a házi kedvencek is velünk tarthatnak, de előfordulhat (például, ha a kiszemelt útvonal nemzeti parkon vezet keresztül), hogy kutyával nem indulhatunk útnak. Ha az erdőben, nem kijelölt útvonalon szeretnénk barangolni, akkor indulás előtt vessünk egy pillantást az erdészeti társaság weboldalára, vagy a helyszínen figyeljük a kiragasztott plakátokat. A vadászszezonban ugyanis érvénybe léphetnek időszakos erdőlátogatási korlátozások (ezekkel akkor is jó tisztában lenni, ha nem viszünk magunkkal kutyust), a tavaszi és őszi időszakban pedig előre meghatározott időpontokban ebzárlatra lehet számítani. Erről bővebben a NÉBIH weboldalán tájékozódhatunk.

Állítsunk össze egy kutyás túracsomagot

Ne csak magunknak, hanem a kedvencünknek is készítsünk össze egy kis pakkot minden olyan kiegészítővel, amire menet közben szükség lehet. Kerüljön bele mindenképp a póráz, a szájkosár és a kutya oltási könyve, ezek nélkül nem ajánlott útnak indulni. A jutalomfalat opcionális, de a víz kötelező felszerelés, főleg, ha hosszabb útra indulunk. A természetes források szennyezettek lehetnek, ezért a legjobb, ha bedobunk a hátizsákba egy itatótálat, és a magunkkal vitt vízzel kínáljuk kedvencünket, így elkerülhetjük az esetleges fertőzéseket. Jól jöhet még egy kisebb törülköző, a nedves aljnövényzetben ugyanis könnyen átvizesedhet a kutyus bundája, de a sáros tappancsokat is jó megtörölni, mielőtt buszra, autóba szállnánk a négylábúval. Ha biztosra szeretnénk menni, egy elsősegélycsomagot is összeállíthatunk a kutyának (ilyet ma már készen is lehet kapni), arra az esetre, ha menet közben valamilyen kisebb sérülését kellene ellátnunk. Végül ne feledkezzünk meg a láthatóságról - érdemes valamilyen élénk, vibráló színű, netán világító vagy fényvisszaverő ruhát, nyakörvet, bilétát adni a kedvencünkre, hogy mindig lássuk, merre jár, és mások is időben kiszúrhassák, hogy nem egy vadon élő állat útját keresztezték.

Mivel négylábú túrapartnereinket nem tudjuk bokától nyakig zárt ruházatba öltöztetni, számukra a kullancsok elleni nyakörvek és spot-on cseppek nyújtják az egyedüli védelmet. Fotó: Getty Images

Tartsuk magunknál az irányítást

A kutyák számára a természet izgalmas szagok és kalandok végtelen tárházát kínálja, ám legalább annyi veszély is leselkedik rájuk a vadonban. Épp ezért fontos, hogy csak felkészült, engedelmes ebbel induljunk útnak - így lesz biztonságos és élménydús a közös kirándulás. Ha a szokásosnál hosszabb pórázon engedjük felfedezni a terepet, szabadabban mozoghat, de szükség esetén azonnal mellette teremhetünk, nem tudjuk szem elől téveszteni. Csakis a legszófogadóbb kutyusokat engedjük póráz nélkül menni, tudva, hogy bármi történjék, hallgatni fognak a tőlünk érkező utasításokra. Ilyenkor is számolnunk kell azonban azzal, hogy a kutya szagot fog, netán egy vadon élő állat nyomába ered, és pillanatok alatt elkeveredhet mellőlünk, de egy másik túracsoport vagy a közelben közlekedő járművek is elvonhatják a figyelmét. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, egy éves kor alatti kölyökkutyával ne induljunk túrázni, mert a viselkedésük kiszámíthatatlan lehet és az immunrendszerük sem elég fejlett még. Az érett kutyákkal is érdemes pár leckét venni egy trénertől, aki segít megtanítani az alap parancsokat, így felkészültebben indulhatunk útnak.

Fő a biztonság

Már gyerekként megtanuljuk, hogy mielőtt túrázni indulunk, alaposan be kell fújni magunkat kullancsriasztóval, az erdőből hazaérve pedig nem maradhat el a testünk átvizsgálása. Ezek a lépések a kutyusoknál is legalább ennyire fontosak, hiszen az apró vérszívók számos, az állatokra is veszélyes kór terjesztői lehetnek. Ezek közül az egyik leggyakoribb a babéziózis, ami hirtelen fellépő magas lázzal, véres vizelettel, étvágytalansággal és veseelégtelenséggel jár, és megfelelő kezelés nélkül akár végzetes is lehet. Az emberre is veszélyes Lyme-kór a kutyáknál is megjelenhet, ezt különféle idegrendszeri tünetekről és a sántaságról ismerhetjük fel. De a vérszívók terjesztik többek közt a vérzéses kullancslázat (ehrlichiózis), az anaplazmózist vagy a hazánkban igen ritka Rickettsia-fertőzést (más néven: a sziklás-hegyi foltos lázat (RMSF)) is. Mivel négylábú túrapartnereinket nem tudjuk bokától nyakig zárt ruházatba öltöztetni, számukra a kullancsok elleni nyakörvek és spot-on cseppek nyújtják az egyedüli védelmet.

A legjobb, ha olyan terméket választunk, ami egyszerre több vérszívó (kullancs, bolha, szúnyog, tetű) ellen is véd, ezzel még inkább csökkenthető a fertőzésveszély. Ha hosszabb kirándulásra indulunk, akár a pihenőidőket is kihasználhatjuk arra, hogy gyorsan átnézzük a kutya bundáját, és eltávolítsuk a hívatlan "potyautasokat". Hazaérve aztán újból alaposan fésüljük át a szőrzetét, és csipesszel távolítsuk el az esetleges kullancsokat.

Vegyük figyelembe a kutya fizikai állapotát

Szedjünk össze mindent magunk után Felelős természetjáróként talán külön említeni sem kell azt, hogy az erdőben nem hagyunk hátra szemetet - ebbe pedig beletartozik a kutyaürülék is. Készítsünk be a hátizsákunkba több kisebb zacskót is, amibe menet közben összeszedhetjük a kutyapiszkot, a teli kis "csomagoktól" pedig az arra kijelölt szemétgyűjtő pontokon váljunk meg. Nemcsak a természet, de a túratársak is hálásak lesznek érte!

Ahogy az emberek, úgy a háziállatok is eltérő edzettséggel bírnak, vannak, akiknek lételemük a mozgás és a szaladgálás, míg egyes fajták kevésbé bírják a hosszas menetelést. Ha a kutyusunk általában a lakásban pihen, és csak a reggeli-esti séta idején mozdul ki, ne induljunk vele egyből egy több kilométeres túrára! Fokozatosan szoktassuk hozzá a nagyobb távokhoz, hogy ne legyen számára túl megterhelő a mozgás. A kirándulás közben is mindig kövessük figyelemmel a kutyus állapotát: ha nagyon liheg, túlságosan nyáladzik, könnybe lábad a szeme vagy éppen letargikusan kezd viselkedni, az annak a jele, hogy kimerült. Ilyenkor álljunk meg, pihenjünk, itassuk meg, ha kell, hűtsük le vagy melegítsük fel a testét. Súlyos esetben arra is szükség lehet, hogy akár az ölünkben vigyük vissza a kiinduló pontra - ha ezt szeretnénk elkerülni, még indulás előtt kérjük ki az állatorvos tanácsát arról, hogy bírni fogja-e az állat a hosszabb távokat.

