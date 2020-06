Percek alatt életveszélyesen forró lehet az autó

"Csak beszaladok a boltba kenyérért, addig nem lehet semmi baj." vagy "Feladom ezt a levelet a postán, a kutyát pedig muszáj kint hagynom, jobb lesz neki az autóban, mint kikötve az utcán." Néhány gondolat, ami átfut a kevésbé felelősségteljes gazdik fejében, amikor nyáron az autóba zárják kutyájukat. Bár az elmúlt években számos tragédia született hasonló esetekből, nem lehet elégszer ismételni: a nyári melegben életveszélynek tehetjük ki ebünket, ha a gépkocsiba zárjuk.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egy igen sokatmondó táblázatot osztott meg Facebook-oldalán, majd külön videót is posztoltak, hogy felhívják a lakosság figyelmét a kánikula veszélyére. Ha például kint 30 fokos meleg van, akkor 5 perc után a járműben már 34, fél óra után 46, egy óra után pedig 56 fok lesz - utóbbi kettő már eszméletvesztést, hőgutát és fulladást is okozhat. De ha a napon parkolunk és a hőmérő kint 40 fokot mutat, akkor mindössze 10 perc is elég ahhoz, hogy az autó életveszélyesen felforrósodjon.

Az sem segít, ha picit leengedjük az ablakot, mivel az aprócska résen keresztül nem tud kellően szellőzni a jármű. Éppen ezért nagyon fontos, hogy se állatot, se gyermeket, se idős embert ne hagyjunk a parkoló autóban várakozni. Ha pedig ilyen esetet látunk, ne menjünk el mellette segítség nélkül, mert akár perceken is múlhat egy élet!