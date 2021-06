Milyen bajokat okozhatnak a vérszívók kutyáknál?

A kellemes időjárás nemcsak minket vonz a természetbe, hanem állataink is szívesen töltenek minél több időt a szabadban. Egyre aktívabbá válnak azonban a különböző paraziták is, amelyek súlyos veszélyt jelenthetnek kedvenceik egészségére. Már egy egyszerű szúnyogcsípésből is komoly betegségek alakulhatnak ki, ezek egy része ráadásul zoonózis, vagyis állatról emberre is továbbterjedhet. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk az ebre leselkedő veszélyekkel!

Szív- és bőrférgességet okozhatnak a szúnyogok

A tavasz utolsó heteitől a szúnyogszezon is megkezdődik. Mindez nemcsak a kora esti sétákat teszi kellemetlenebbé, hanem az egyik legsúlyosabb állatbetegség, a szívférgesség kórokozójának terjedését is felgyorsítja. A betegség Magyarországon korábban ismeretlen volt, az utóbbi évtizedben azonban - elsősorban a klímaváltozás miatt délről hozzánk telepedő szúnyogfajok miatt - egyre több esetet dokumentálnak. Egy potenciálisan halálos betegségről van szó, amelyet a Dirofilaria immitis nevű fonalféreg okoz. Ennek lárvái a szúnyogok csípésével kerülnek a házi kedvencek testébe.

A fertőzésnek nincsenek azonnali tünetei, az első hónapokban a lárvák a szervezetben fejlődnek, majd miniféreg állapotukban a vénás rendszeren át eljutnak a szervezet különböző részeire. A tüdőerekben és a szívben megkapaszkodva a vérplazmán élősködnek, kifejlődve pedig akár 30 cm hosszúak is lehetnek. Afertőzésrendszerint csak akkor okoz tüneteket, amikor már nagy a baj: keringési, légzőszervi és szívpanaszok lépnek fel, ami sok esetben az állat életébe kerül.

Sokkal gyakoribb probléma a szintén szúnyogok által terjesztett bőrférgesség, amelyet a Dirofilaria repens nevű féreg okoz. Elsősorban kutyák, ritkábban pedig macskák hordozzák a bőr alatt megbúvó élősködőt. A fertőzés sokszor nem okoz jól látható tüneteket, ha viszont mégis, akkor a kutya állandó vakarózása, szőrének hullása jelezheti. Nemcsak a bőr alatt képezhet csomókat, hanem a szembe is eljuthat, ahol esetenként még látászavart is eredményezhet.

A szúnyogok, kullancsok és bolhák is veszélyt jelenthetnek. Fotó: 123rf

A kullancsok és bolhák okozta betegségek

Nem a szúnyogok az egyedüli vérszívók, amelyek veszélyeztethetik a négylábúak egészségét: egyre aktívabbak a kullancsok is, amelyek a zöldövezetek aljnövényzetéből másznak az áldozataikra - legyenek azok akár emberek, akár állatok -, hogy a vérükből táplálkozzanak. Kutyáknál leggyakrabban a babéziózis nevű betegséget terjesztik, melynek során azimmunrendszerelpusztítja a károsodott vörösvérsejteket. A betegség magas lázzal jelentkezik, az állat bágyadttá válik, az ételt sem fogadja el.

A kullancsok gyakran hordozzák a Lyme-kórért felelős baktériumot is, ugyanakkor az esetek mindössze 5-10 százalékában alakul ki olyan megbetegedés, amely klinikai tünetekkel jár. Egyes állatoknál semmilyen látható panaszt nem okoz a fertőzés, másoknál viszont ízületi gyulladás jelentkezhet, ami akár tartósan korlátozhatja a mozgásukat.

A bolhák a kutya szőrében telepednek meg, és a többi parazitához hasonlóan ezek is a melegebb hónapokban aktívak leginkább. Az élősködők nyála a bolhaallergiás dermatitisz nevű szindróma kialakulásához vezethet. Intenzív bőrirritációt okoz, a gyengébb szervezetű állatok - jellemzően kölyökkutyák - esetében pedig akár végzetes kimenetelű is lehet. A bolhák ráadásul galandférgek petéit is továbbadhatják, amelyek már az emberre is veszélyesek.

Persze mindez nem jelenti azt, hogy kedvencünknek (vagy nekünk) a négy fal között kellene maradnia a kellemes időben. Fontos azonban felkészülni, és a komoly betegségek kezelése helyett inkább a megelőzésre fordítsunk nagyobb figyelmet. Több olyan termék - tabletta, spray, nyakörv, illetve az élősködők elleni csepegtetős oldat, úgynevezett spot-on - is kapható, amely segíthet távol tartani a vérszívókat az állatoktól, bizonyos fajták pedig el is pusztítják a kutyák szőrében lévő élősködőket. Egyes állatoknál jobban alkalmazhatóak a szájon át adható szerek, míg másokon a különböző gyógyhatású samponok is segíthetnek.