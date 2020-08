A kutyák képesek a keserű, az édes, a sós és a savanyú ízek megkülönböztetésére, viszont mégis másképpen érzékelik az ízeket, mint az emberek. Körülbelül hatodannyi ízlelőbimbójuk van, mint az embereknek, és az ételeket sokkal inkább a szaguk alapján azonosítják. Az erős szagú dologra tehát ki vannak hegyezve, de ez nem jelenti azt, hogy mindent megetethetünk velük, ami felkelti a figyelmüket. Az emberi fogyasztásra szánt ételmaradékok jó része ártalmas nekik, így vagy kutyaeledellel, vagy speciálisan számukra készített házi koszttal kell őket táplálni.

Gyümölcsök, melyeket adhatjuk a kutyának

Az állatorvosok általában nem javasolják, hogy a gazdik emberi fogyasztásra szánt ételekkel táplálják a kutyájukat is. Akadnak ugyanakkor olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeket házőrzőink étrendjébe is bátran be lehet illeszteni - persze, csak mértékkel. Kattintson!