Miért nyalogatja a kutya a mancsát?

Akinek van kutyája, tudja, hogy az ebek sok furcsa dolgot képesek művelni, így gyakran nyalogatják, rágcsálják például a mancsukat. Ha az állat csak alkalomszerűen csinálja, az dr. RuthAnn Lobos, a Merrick Pet Care állatorvosa szerint teljesen normális, amennyiben viszont állandósul vagy csak a lábak, mancsok környékére koncentrálódik a nyalogatás, már bajt jelezhet.

Sok kutya nyalogatja, rágcsálja a mancsát, de van okunk aggódni emiatt? Bizonyos esetekben igen. Fotó: Getty Images

Sérülés vagy élősködő?

Az American Kennel Club (AKC) álláspontja szerint a legvalószínűbb ok valamilyen sérülés. Elképzelhető, hogy a kutya tüskébe, üvegbe lépett, megcsípte a lábát egy méh, vagy megégette a forró aszfalt. Ha ezek valamelyikére gyanakszunk, alaposan nézzük meg az eb lábait, mancsait, különös tekintettel a talppárnákra és a lábujjak közötti részekre. Ellenőrizzük, nincs-e sérülésre utaló jel, nincs-e beszorulva valamilyen idegen tárgy. Amennyiben nem túl nagy a baj, mi magunk is elláthatjuk otthon az állatot, de ha kétségeink támadnának, vagy láthatóan komoly a sérülés, forduljunk állatorvoshoz.

A kutya akkor is nyalogathatja a tappancsait, ha bolhás, vagykullancsmászott bele. Ezek az élősködők testszerte, így a lábakon is irritációt, viszketést okozhatnak, ezt próbálja csillapítani az eb a nyalogatással, rágcsálással. Mivel a kullancsok, bolhák komoly betegségeket terjeszthetnek, kiemelten fontos védekezni ellenük - és nem csupán nyáron, hanem egész évben. Szerencsére ma már többféle lehetőség, eszköz közül választhatnak a gazdik. Hogy az ebnek melyik a legjobb, az sok mindentől függ, érdemes tehát szakembertől tanácsot kérni arra vonatkozóan, mi mellett tegyük le a voksunkat.

Allergia a háttérben

Kevesen tudják, de az állandó mancsnyalogatás kifejezetten jellegzetes tünete lehet az ételallergiának. Jellemzően az állatorvos is ebbe az irányba vizsgálódik először, ha a lábakon, tappancsokon nem talál semmilyen rendellenességet. Amennyiben más panaszok is ételallergiára utalnak, a szakember valószínűleg eliminációs diétát javasol. A speciális étrendet több hétig tartani kell, és az állatnak csak meghatározott ételeket szabad ennie, hogy kiderüljön, enyhülnek-e a szimptómák. Az ételallergia egyetlen hatékony kezelési módja egyébként, ha kizárunk mindent az eb étrendjéből, ami problémát okoz.

Nemcsak ételallergia, de környezeti tényezők által kiváltott allergia is állhat a háttérben. Kedvencünk immunrendszerének meggyűlhet a baja a különféle kemikáliákkal, amikkel például a pázsitot kezelik, a pollenekkel, de akár a penésszel is. Ha azt vesszük észre, hogy a kutya csak egy bizonyos időszakban, évszakban nyalja megszállottan a tappancsait, akkor gyanús, hogy allergiás reakciótól szenved. Ilyen esetben minél hamarabb keressünk fel egy állatorvost, és számoljunk be neki a tapasztalatokról. A szakember célzott vizsgálatokkal fényt deríthet a probléma gyökerére, és megfelelő terápiát állít össze, amiben apró változtatásoknak is fontos része lehet. "A gazdinak célszerű figyelnie arra, hogy minden séta után megtisztítsa az eb mancsait, és gyakran fürdesse" - tanácsolja dr. Gary Richter, az Ultimate Pet Nutrition alapítója.

Lehet, hogy nagy fájdalmai vannak

Ugyancsak lehetséges, hogy a kutya a fájdalmát próbálja csillapítani a mancsának nyalogatásával, harapdálásával - egyáltalán nem biztos azonban, hogy a kínok forrása a láb. A chicagói West Suburban Humane Society szerint a kutyák többsége, érezzen bárhol is fájdalmat, a mellső lábait kezdi nyalogatni, hogy így tegye elviselhetővé a gyötrelmeket (azt viszont egyelőre még nem tudni, ennek mi lehet a pontos oka). Állatorvos segíthet eldönteni, valóbanfájdalomáll-e a háttérben, és ha igen, mi idézi elő.

Az AKC arra figyelmeztet: okozza bármi is a fokozott mancsnyalogatást, a szokás további problémákat generálhat. Olyan nedves környezetet teremt ugyanis a kutya lábán, amelyben lubickolhatnak a kórokozók, és akár gombás vagy bakteriálisfertőzésis kialakulhat. "Ha az eb azután is folytatja a nyalogatást, rágcsálást, hogy figyelmeztettük, vagy ha nagyon őrzi a mancsait, érdemes felkeresni egy szakembert" - mondja dr. Lobos.