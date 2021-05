Kullancsot találtam a kutyámban! Aggódnom kell?

A gondos megelőzés, vagyis a jó minőségűkullancselleni nyakörv és a különféle cseppek, vagy spray-k időszakos használata ellenére sem feltétlenül óvhatjuk meg kutyánkat a kullancsok támadásától. Mivel ezek az apró vérszívók ma már szinte minden szabad területen megtalálhatók - erdőben, vízparton, parkban és kertben -, a kutyák fizikai adottságaival, természetével és mozgásigényével pedig együtt jár, hogy futva, ugrálva, hemperegve élvezik a szabad mozgás örömét, óhatatlan, hogy időről időre kullancsokat szednek össze. A megelőzés mellett annyit tehetünk, hogy nagy kirándulások után menetrendszerűen, bizonyos időközönként pedig rutinszerűen is átbogarásszuk kedvencünket.

Ha kullancsot fedezünk fel kedvencünkön, csak megfelelő eszközzel nyúljunk a vérszívóhoz. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

A kullancsok legkedveltebb rejtekhelyei a kutyában

Vannak különösen érzékeny területek, ahova az apró vérszívók előszeretettel és gyakran észrevétlenül fúrják be magukat. Ilyen a szemek és a fülek környéke - a fülkagyló sem kivétel -, a nyakörv alatti rész, a száj környéke - még a fogínybe is be tudják ágyazni magukat -, a nemi szervek és a végbélnyílás körüli terület, valamint a mancsok. A nagytestű, hosszú szőrű kutyák kimondottan ideális gazdaszervezetet biztosítanak a kullancsok számára, mert a dús bundában nehéz észrevenni őket, elrejtőzhetnek és teleszívhatják magukat vérrel. Ahogy az emberek, úgy a kutyák esetében is igaz, hogy ha pár órával a kullancscsípés után - 48 órán belül - sikerül eltávolítani a bőrből a ragaszkodó vérszívókat, kicsi az esélye annak, hogy komoly megbetegedést okozzanak.

Hogyan kell kiszedni a bőrbe fúródott kullancsot? Részletek itt.

Kutyánkból is speciális kullancscsipesszel, vagy kanállal távolítsuk el az állatot, gyorsan, precízen dolgozva. Ne használjunk krémet, se más folyadékot - olajat, vagy kölnit -, és soha ne próbáljuk meg kézzel kiszedni a kullancsot, mert ha esetleg fertőzött, az ránk nézve is veszélyes lehet: nyála a sérült bőrfelületen keresztül véráramunkba kerülve minket is megfertőzhet. Noha az aggodalom minden esetben természetes, ne essünk kétségbe, ha kutyánkban kullancsra bukkanunk, mert nem minden fajta és példány fertőzött. Ha olyan érzékeny területen telepedett meg, ahonnan nem tudjuk biztonsággal eltávolítani, például a szemgolyóhoz közel, akkor ne kísérletezzünk, hanem keressünk fel egy állatorvost, aki szakszerűen, sérülést nem okozva el tudja távolítani. Abban az esetben, ha mi szedtük ki kutyánkból a kullancsot, 1-2 hétig figyeljük az érintett területet. Amennyiben bepirosodik, érzékennyé válik, vagy egyéb, fertőzésre utaló tünetet észlelünk, vigyük azonnal állatorvoshoz a kutyát!

Az egyik legismertebb ellenség: a Lyme-kór

A Lyme-kórért felelős Borrelia burgdorferi baktériumot a Magyarországon is szapora Ixodes ricinus nevű kullancsfaj hordozza. Ahogy az embereknél, úgy a kutyáknál is súlyos megbetegedést okozhat a fertőzött kullancs csípése. De míg az emberek 80-90 százalékánál jelentkeznek influenzaszerű tünetek a csípés után, addig a megfertőződött kutyák körülbelül 90 százaléka tünetmentes - hívja fel rá a figyelmet az Állatorvostudományi Egyetem tájékoztatója.

A kutyáknál felbukkanó, Lyme-kórra utaló leggyakoribb tünet a láz, a rossz közérzet és a sántítás, melyet az ízületek gyulladása okoz. Előfordul, hogy a sántítás csak 3-4 napig tart, de az is, hogy akár hetekig is elhúzódik, sőt, nem csak a csípéshez közeli ízületben okozhat problémát: duzzadást és fájdalmat - írja a petmd.com témával foglalkozó cikke.

A nehézlégzés, a megnagyobbodott nyirokcsomók és az érintésnél jelentkező érzékenység szintén figyelmeztető tünet. Bizonyos esetekben afertőzéskövetkeztében vesegyulladás alakul ki, amit étvágytalanság, hányás, vagy a szokásosnál gyakoribb ivás és vizelés jelezhet. Súlyos esetben a kutya veséje annyira károsodik, hogy az állat nem éli túl a fertőzést, amelynek kimutatása speciális teszttel, a vér szerológia vizsgálatával, valamint vizelet- és székletvizsgálattal kombinálva kimutatható. A pozitív eredményt általában egy hónapig tartó antibiotikumkúra követi, amit esetenként meg kell ismételni.

Jó hír, hogy ha viszonylag hamar - 48 órán belül - sikerül eltávolítani a fertőzött kullancsot, kis eséllyel okoz megbetegedést. Ennyi idő szükséges hozzá, hogy vért szívva kutyánkat - vagy minket - megfertőzzön. Rossz hír, hogy a Lyme-kór nem minden esetben gyógyítható teljesen, a tünetek a későbbiekben is jelentkezhetnek és egészségügyi gondokat okozhatnak. Ennek ellenére Lyme-kór ellen általában nem oltják a kutyákat, mert csak tíz százalékuk produkál tüneteket, és az oltás hatására a fertőzött, de tünetmentes kutyáknál nem kívánt immunreakciók léphetnek fel.

Egysejtű paraziták okozzák a babéziózist

Nemcsak a Lyme-kór, hanem az embereknél is megbetegedéssel járó, Babesia canis canis parazita-faj okozta babéziózis is veszélyes a kutyák egészségére. A fertőzött kullancsból a véráramába jutó kórokozók a vörösvértesteket támadják, amelyek emiatt szétesnek, vagy azimmunrendszerpusztítja el azokat, mert "behatolónak", ellenségnek gondolja - derül ki az Állatorvostudományi Egyetem betegséggel kapcsolatos tájékoztatójából.

A fertőzést jellemzően véres vagy barna színű vizelet jelzi: a szétesett vörösvértestekből távozó festékanyag (hemoglobin) ugyanis a vizelettel távozik. Ha nem kezelik időben, súlyos veseelégtelenség, vagy veseleállás lehet az eredmény, ami az állat halálával is végződhet. Babéziózisra utaló tünet - ezek általában 7-21 nap lappangási idő után jelentkeznek - a láz, a bágyadtság, az étvágytalanság és sápadt nyálkahártyák, vagy a sárgás bőrszín. A vérszegénység is a babéziózis egyik lehetséges szövődménye, csakúgy, mint a ritkán előforduló véralvadási zavar, vagy légzési elégtelenség. A beteg állatot speciális injekcióval és infúziós kezeléssel gyógyítják, a kúra akár 4-6 hétig is elhúzódhat. Sajnos a babéziózis után nem alakul ki tartós immunvédettség: a kutya újra és újra megbetegedhet, amennyiben fertőzött kullancs szívja a vérét. De ahogy a Lyme-kórnál, úgy a babéziózis esetében is általában elkerülhető a megfertőződés, ha időben, vagyis 48 órán belül eltávolítjuk a kórokozót hordozó kullancsot.

Amiről még érdemes tudni

Számos más, kullancsok által terjesztett fertőzés is veszélyeztetheti négylábú kedvencünk egészségét. Gyakori például a baktériumok okozta bartonellózis, amely az embereket és a macskákat is megbetegítheti. A vérlemezkéket károsító fertőzés gyakori tünete kutyáknál a láz, a nyirokcsomó-, vagy lép- és májduzzanat, a szívizomgyulladás, az étvágytalanság, a hányás, hasmenés, orrfolyás, esetleg orrvérzés. A csípés helyén piros duzzanat alakul ki, ami mindenképpen figyelmeztető jel. A fertőzés vérvételt is magába foglaló laborvizsgálatokkal - és tenyésztéssel is - kimutatható, a kezelés pedig antibiotikumokkal történik.

A központi idegrendszert támadja, és kullancscsípés-paralízist okoz az egyes nőstény vérszívók által véráramba juttatott toxin, ami egy héttel a csípés után megbéníthatja a motoros neuronokat, ernyedtté téve az izmokat. A fertőzés tünetei közé tartozik az alacsony izomtónus mellett a bizonytalan mozgás, a magas vérnyomás, a hányás, gyors szívverés, evési zavar. Amennyiben a bénulás a légzőszerv izomzatát is érinti, úgy nyálzás vagy akár nyelőcső-tágulás is felléphet. Ez a kutya életet veszélyeztető állapot, amikor azonnali orvosi ellátásra - olykor légzéstámogatásra - van szükség. A gyógyulás ilyenkor sajnos még a leggondosabb kezelés ellenére sem biztos, számos tényezőtől függ: például a kutya általános egészségi állapotától és a kórokozó fajtájától.

Noha a kullancscsípést könnyű bagatellizálni, soha nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy végzetes is lehet kedvencünk számára. Úgy tudunk a legjobban gondoskodni róla, ha odafigyelünk rá, és ha esetleg a csípést követően furcsa tüneteket észlelünk, vagy egyszerűen csak azt érezzük, hogy valami nincs rendben vele, azonnal szakemberhez visszük, hogy mielőbb szakszerű segítséget kapjon, és esélyt a teljes gyógyulásra.

Legyél felelős gazdi!

Csak egy csípés? Lyme-kór, babéziózis, leishmania, szív- és bőrférgesség. Néhány példa a betegségekből és élősködőkből, amik a csípésekkel kedvencünkbe juthatnak. Ezért fontos, hogy egész évben gondoskodjunk a csípések nélküli, megelőző védelmükről!

A megjelenést támogatta az Elanco Hungary Kft.

EM-HU-21-0025