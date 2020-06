Jó a kutyának, ha nyárra lenyírják a bundáját?

Ahogy kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, elpakoljuk a hosszú ujjú, vastagabb ruháinkat, helyettük pedig lenge, rövid darabokba bújunk. Ebből kiindulva érthető, ha lihegő kutyánkat látva arra gondolunk, ő is szívesen megszabadulna hosszú bundájától, ami biztosan csak még jobban melegíti. Az American Kennel Club (AKC) szakértője azonban arra figyelmeztet, hogy ha teljesen lenyírjuk a szőrét, akkor akár sokkal jobban szenvedhet a melegtől, nem beszélve arról, hogy a bundája minősége örökre megváltozhat.

Először is fontos leszögezni, hogy milyen szerepet tölt be az ebek bundája: az esztétikum csak a gazdik számára mérvadó, evolúciós szempontból nem véletlenül fejlődött olyan sokféleképpen az egyes fajták szőrzete, hiszen alkalmazkodott eredeti feladatuk, környezetük igényeihez. Általánosságban elmondható, hogy a bunda védelmi funkcióval rendelkezik: óvja a kutyákat a sérülésektől, rovaroktól, a napsugárzástól, bizonyos fajtáknál pedig a hőmérséklet-szabályozáshoz is fontosak.

A kutyák hosszú bundával is jól érzik magukat nyáron, feltéve, ha megfelelően ápoljuk. Fotó: Getty Images

Egy- vagy kétrétegű szőrzet

A bunda jellegzetessége alapján két nagy csoportra oszthatjuk a kutyafajtákat: egyrétegű és kétrétegű szőrzettel rendelkezőkre. Előbbiek közé tartozik többek között az uszkár, a bichon frise, a bedlington terrier, a kerry blue terrier, a soft coated weaten terrier, az orosz fekete terrier, a máltai selyemkutya és az afgán agár. Az egyrétegű bunda testszerte ugyanolyan, az emberi hajhoz hasonlóan folyamatosan növekszik. Éppen ezért számukra mindenképp ajánlott a rendszeres kurtítás, amit érdemes kutyakozmetikus szakemberre bízni. Ám nyáron az ő szőrzetüket sem kell kopaszra vagy túlságosan rövidre nyírni, mivel akkor a fizikai behatásoktól és a napfénytől semmi nem védi a testüket.

A dupla szőrzetűeket további két alcsoportra lehet osztani: a kétrétegű, zárt szőrzetű fajtáknál észrevehetően hosszabbak a fedőszőrszálak, ezek takaróként zárnak össze az aljszőrzet felett. Ez biztosítja, hogy ha a külső réteg nedves lesz, az aljszőrzet továbbra is melegen és szárazon tudja tartani a kutya bőrét. Ilyen típusú bundával rendelkeznek például a golden retrieverek, a juhászkutyák, az újfundlandik.

A kétrétegű, nyílt szőrzetű fajtáknál külső réteg durva, nagyon kemény, ez alatt található a puha, sűrű aljszőrzet. E dupla bunda célja, hogy télen leperegjen róla a hó és a jég, valamint védelmet nyújtson a fagyás ellen, nyáron pedig védje a kutyát a napsugárzástól, másrészt az aljszőrzet teljes kihullásával biztosítsa a fedőszőrzet és a bőr között a levegő megfelelő áramlását. Az északi kutyafajták többségének ilyen a szőrzete.

Amikor árt az olló

A fentiekből látható, hogy a természet nagyon jól kitalálta, hogyan gondoskodjon olló nélkül a kutyák megfelelő testhőmérsékletéről. Nem véletlen, hogy a kétrétegű szőrzetű kutyák tavasszal és ősszel vedlenek: ezzel igazítják az évszakhoz "a ruhatárukat". A bunda ugyanakkor csak akkor tudja megfelelően ellátni szigetelő, hűtő-fűtő funkcióját, ha ápolt, vagyis nincs összecsomósodva, filcesedve. Ezért fontos, hogy rendszeresen fésüljük ki, ha pedig kétrétegű bundája van a kedvencünknek, akkor az aljszőrzetre különösen figyeljünk. Így a levegő szabadon áramolhat a (fedő)szőr és a bőrfelület között.

Ha mégis szeretnénk rövidebb fazonban tartani a kutyánkat nyáron, konzultáljunk erről szakemberrel, ne magunk essünk neki a gépi nyíróval. Bizonyos fajták szőre ugyanis ezt nagyon rosszul tolerálja. A malamut és a spitz bundája például gyakran foltokban vagy egyáltalán nem nő vissza, ha géppel kopaszítják meg, de más fajtáknak is megfigyelhető, hogy a visszanövő bunda puhább, a minősége megváltozik, elburjánzik az aljszőr, a későbbiekben már nem képes ellátni szigetelő funkcióját.

Így segíthetünk nekik a hőségben

A túlzásba vitt nyírás helyett az AKC szakértője szerint inkább a következőket tegyük, hogy kutyánk minél komfortosabban érezze magát a nyár folyamán: