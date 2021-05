Jelek, hogy bolhás lett a kutyám

Egy bolha százat csinál Egy kifejlett bolha nem nagyobb, mint 3 milliméter, így igen nehéz észrevenni, főleg a sötétebb szőrű állatok esetében. Sokkal jellemzőbb, hogy ugrás közben szúrjuk ki a vöröses-barnás színű tettest, ami akár 30 centi magasra is képes szökellni. Rossz hír, hogy ha el is ugrott kedvencünkről, nagy valószínűséggel már rajta hagyta utódait, egyetlen bolha ugyanis akár száz petét is hagyhat az állatszőrzetében, különböző helyeken.

Általában az első tünete annak, hogy kutyánk valahol bolhát szedett össze, hogy a szokásosnál is többet vakarózik. Még akkor is, ha nem sikerül fülön csípnünk az ugráló tettest, gyanakodjunk erre, főképp, ha a vakarászás mellett kedvencünk harapdálni kezdi saját bundáját. Ennek oka ugyanis nem csak az, hogy a csípés fájdalmat okoz csaholó barátunknak, de az is, hogy a bolha harapása nyomán az állat bőrére/bőrébe kerülő nyál irritációt okoz.

Figyeljünk a bolhapiszokra

Ha magát a bolhát mozgékonysága és apró termete okán nehéz is észrevenni, az ürülékét, amit maga után hagy, és úgy néz ki, mintha őrölt bors lenne, sokszor hamarabb kiszúrhatjuk. Akár az eb bőrén is felfedezhetjük, de érdemes időről időre átnézni a kutyus ágyát, a szőnyegeket, azokat az általa kedvelt helyeket, ahol előszeretettel heveredik le. Ezek a kis maradványok valójában elfeketedett véralvadékok, melyek nedvesség hatására ismét vöröses színt ölthetnek.

Keressük a petéket, lárvákat, férgeket

Ahogy említettük, egyetlen bolha akár 100 petét is lerakhat a kutya szőrzetébe, melyek a lárvaállapot után, bábjaikból kifejlődve a gazdaállat vérét kezdik szívni, és minden lehetőséget megragadnak a szaporodásra. Ezek az aprócska peték fehér színűek, oválisak és akár az említett bútorokon is megtalálhatjuk azokat, mindössze néhány nap kell nekik, hogy lárvává majd kifejlett bolhává fejlődjenek. A lárvák kis barna fejű féregszerű képződmények, melyek bebábozódnak és 3-4 hét alatt fejlődnek ki teljesen.

A vakarózás csak egy jel a sok közül, ami arra utal, hogy kutyánk bolhás lett. Fotó: Getty Images

Ha már kis férgekről beszélünk. Ha fehéres vagy rózsaszínes galandférgeket látunk az állat ürülékében vagy végbéltájékán, akkor is érdemes lesz bolhára gyanakodni, mert gyakran azok csípésével kerülnek a kedvenc szervezetében ilyen paraziták. Ilyenkor nemcsak a féregtelenítésről, de a bolha elleni kezelésről is gondoskodni kell.

Kopasz folt, fokozódó szőrhullás

Ha az eddiginél gyakrabban kell porszívóznunk kedvenceink után, vagy a furminátorban (szőrkefében) a szokottnál több a szőr, esetleg foltoskopaszodásjeleit véljük felfedezni kedvencünkön, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy bolha okozza a problémát. Kis kedvencünk ugyanis egyrészt előszeretettel vakarja a csípéseket - mi is ezt tennénk - másrészt, ha olyan helyen tanyázik a bolha, amit elér, harapdálással próbálja elcsípni a kis gazfickót, ám ennek gyakran a szőre látja kárát.

Bőrirritáció

Ha arra gyanakszunk, hogy bolhák miatt vakarózik a kutyus, érdemes szétsimítani a szőrzetét és szemügyre venni a bőrét - már ha erre van lehetőségünk. A bolhacsípések általában kicsi apró piros, a bőr felszínéből kiemelkedő pöttyök. Leggyakrabban a háton, a nyakon és a farok tövén fedezhetőek fel - nem véletlenül, hiszen azokat éri el legnehezebben az eb. Előfordulhat azonban, hogy kedvencünk allergiás a bolhacsípésre, és emiatt extra szimptómák is megjelennek nála. A bolhaallergiás dermatitisz esetén a házi kedvenc bőre az érintett területen kivörösödik, pikkelyszerűvé válik, sőt, ha elkaparja, akár másodlagos fertőzések is kialakulhatnak nála.

Bolhaallergiás dermatitisz a kutyáknál A bolhacsípés által előidézett allergiás dermatitisz az egyik leggyakoribb immunológiai eredetű betegség kutyáknál. Az allergiás reakciót a bolha nyálában található fehérjék váltják ki, amelyeket a rovar a vérszívás során juttat a gazdaállat szervezetébe. További részletkért kattintson korábbi cikkünkre.

Nézzük meg az ínyét

Kölyköknél, idős vagy beteg kutyáknál, ha kiterjedt a bolhafertőzés, akkor a sok csípés akár vérszegénységet, aenemiát okozhat az állatnál. Hogy ez hogyan lehetséges? Egyetlen bolha akár testtömege tizenötszörösét képes kiszívni a gazdaállat véréből. A legárulkodóbb jel, amit érdemes figyelni, a kutyus ínye. Ha sápadt, ott nagy valószínűséggel vérszegénység van a háttérben, amit okozhat súlyos bolhafertőzés.

Ha esetleg mi vakarózunk

Végül, de nem utolsó sorban ne feledjük, akkor is gyanakodjunk kiskedvencünk bolhásságára, ha magunkon tapasztalunk bolhacsípéseket. Az emberi bolha (pulex irritans), ugyanúgy képes élősködni a kutyákon, mint ahogy a kutyák bolhái (ctenocephalides canis) az emberen. Sőt, akkor is vizsgáljuk át csaholó társunkat, ha cicánkon fedeztünk fel bolhásságot, mivel a macskabolha (ctenocephalides felis) is átterjedhet a kutyára. Sőt, kedvenceink akár egy erdei séta alkalmával is összeszedhetik vadon élő állatok vérszívó parazitáit, ezért a legjobb, ha egész évben gondoskodunk kutyánk (cicánk és más háziállatunk) bolha elleni védelméről, így számos kényelmetlenségtől megóvhatjuk magunkat és kedvenceinket is.

Legyél felelős gazdi!

Csak egy csípés? Lyme-kór, babéziózis, leishmania, szív- és bőrférgesség. Néhány példa a betegségekből és élősködőkből, amik a csípésekkel kedvencünkbe juthatnak. Ezért fontos, hogy egész évben gondoskodjunk a csípések nélküli, megelőző védelmükről!

A megjelenést támogatta az Elanco Hungary Kft.

EM-HU-21-0023