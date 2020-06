Jelek, hogy a kutya étrendjén változtatni kell

A kutyának fogynia kell

Ha egy kutyuson van egy kevés felesleg, akkor általában könnyen le is tudja adni, ha növeljük az aktivitását, illetve rávesszük, hogy többet mozogjon. Súlyos elhízás esetén viszont speciális diétára lehet szüksége, amely során kifejezetten fogyókúrás ételeket, tápot kell fogyasszon. A kutya fogyókúráját minden esetben állatorvosi ellenőrzésnek kell kísérnie.

A dehidratáció jelei kutyáknál A folyadékhiány nemcsak az emberek, hanem a kutyák esetében is komolyan veszélyeztetheti az egészséget. A kutyusok nagyon sok folyadékot képesek veszíteni, például hányással, hasmenéssel vagy lihegéssel. Ilyenkor az alábbi tüneteket produkálhatják!

A kutya vesekövesedésre hajlamos

Ha a kutya vizelete besűrűsödik és kikristályosodik, akkor kövek jöhetnek létre a vesében vagy a húgyutakban. Hogy ezek milyen típusúak, nagyban meghatározza, hogyan érdemes táplálni az állatot. Bizonyos fajtájú kövek kialakulása megelőzhető speciális diétával, de olyanok is vannak, amelyeké sajnos nem.

Bizonyos esetekben az állatorvos speciális étrendet írhat fel a kedvencünk számára

A kutya vesebeteg

A krónikus vesebetegség visszafordíthatatlan és bizonyos esetekben akár életveszélyes is lehet. Az állatorvosok szerint a megfelelő táplálás fontos eleme a terápiának. Bár a betegséget nem gyógyítja, lelassíthatja a vesekárosító folyamatot, és meghosszabbíthatja kedvencünk életét.

A kutya ételallergiás

Akárcsak az emberek, a kutyák is allergiásak lehetnek például bizonyos fehérjékre. Ezt általában vakarózás, visszatérő bőr- és fülfertőzések, hányás és egyéb emésztőrendszeri tünetek jelzik. Ilyenkor is speciális táplálásra lehet szüksége az állatnak. Emésztőrendszeri megbetegedések, illetve szívbetegség is indokolhatja még a speciális étrendet négylábú kedvencünknél, illetve azepilepsziaés egyéb idegrendszeri eredetű betegségek is.

Forrás: petmd.com