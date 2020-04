Így védjük meg a kutyánkat a parazitáktól

Aki háziállatot fogad családjába, onnantól kezdve felelős érte. Nekünk, embereknek nemcsak az ételükről, fekhelyekről és szeretgetésükről kell gondoskodnunk, hanem egészségükről is. Ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy óvjuk őket a parazitáktól. De pontosan milyen élősködők veszélyeztetik a kutyákat? Alapvetően két csoportjukat különböztetjük meg: belső és külső paraziták. Előbbiek közé tartoznak a különböző férgek, utóbbiak közé pedig a kullancsok, bolhák, tetvek, szúnyogok, legyek és szőrtüszőatkák.

A férgek közül a bélben élők a leggyakoribbak, de léteznek a tüdőben és a nyelőcsőben élősködő paraziták is. "Manapság egyre többször találkozunk szemférgekkel is a rendelőben, illetve a szívférgek is sok kutyát fertőznek" - mondja dr. Brunner Anita állatorvos. A férgek vagy szájon át (például séta közben ürülék szagolgatásakor) vagy másik parazita közvetítésével jutnak be a kutyák testébe és ott szaporodnak. A férgek fajtától függően különböző panaszokat okoznak a levertségtől kezdve a súlyvesztésen, étvágytalanságon át egészen az állat haláláig.

A külső élősködők sem kevésbé veszélyesek. Ezek egyrészt bántják a kutyát, hiszen csípnek, viszketést okoznak, szőrmók kedvencünk akár véresre is vakarhatja magát, ha például allergiás a bolha nyálára. Másik veszélyük, hogy kórokozókat, más parazitát hordozhatnak, amelyet átadhatnak a gazdaállatnak is. A kullancsok például a babéziát, Lyme-kórt, a bolhák a bélférgeket, a szúnyogok pedig a bőr- és szívférgességet terjesztik.

Milyen bajokat okozhatnak a vérszívók kutyáknál? Már egy egyszerű szúnyogcsípésből is komoly betegségek alakulhatnak ki, ezek egy része ráadásul zoonózis, vagyis állatról emberre is továbbterjedhet. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk az ebre leselkedő veszélyekkel! Korábbi cikkünkben ezeket foglaltuk össze.

Bárhol támadhatnak az élősködők

Sok városban élő kutyatartó tévesen azt gondolja, hogy az utcán sétálva nem fenyegeti veszély a háziállatát, csak akkor, ha erdőben kirándulnak. Ez sajnos ma már nincs így, városi környezetben is gyakoriak a paraziták. Kullancsok, bolhák az utóbbi időben országszerte mindenhol előfordulhatnak. A belvárosban és a családi ház kertjében ugyanúgy, mint egy vidéki erdőben. Az pedig, hogy melyikkullancshordozza a babéziát, nem függ attól, hogy hol él. "Szúnyogokra inkább vízparton számíthatunk, de városban ugyanúgy vannak pocsolyák, pangó vizek, ahol előszeretettel tanyáznak a vérszívók" - figyelmeztet az állatorvos.

Tévhit, hogy a városi kutyák kevésbé vannak kitéve az élősködők veszélyének. Fotó: Getty Images

A bélférgek ráadásul városokban általában jobban terjednek, mivel ott több kutyát sétáltatnak ugyanazokon a helyeken, így nagyobb eséllyel találkoznak olyan végtermékkel az utcán vagy kutyafuttatóban, amiben esetleg féregpeték találhatók. Manapság pedig már abban sem bízhatunk, hogy a hidegebb hónapokban megúszhatjafertőzésnélkül a kutyánk. Sok külső parazita az enyhe időjárás miatt már télen is aktív.

Többféleképpen óvhatjuk kedvencünk egészségét

Mindezek miatt fontos, hogy egész évben gondoskodjunk kutyánk védelméről. "Mivel jelenleg nincs olyan készítmény, amivel az összes parazita elpusztítható, vagy akár csak távol tartható lenne, ezért több szer kombinációját szükséges alkalmazni" - tanácsolja dr. Brunner Anita. Léteznek külsőleg ható készítmények (spot-on cseppek, nyakörvek és spray-k) vagy belsőleges szerek (tabletták, paszták). Ezek mind eltérő hatásidővel rendelkeznek: van, amelyiket havonta kell ismételni; van, amelyiket elég 3 havonta; és olyan is, amely 7-8 hónapos védelmet biztosít.

A választásnál fontolóra kell venni kutyánk életkorát, fajtáját és életvitelünket is. Ha például erdő mellett lakunk vagy sokat kirándulunk kedvencünkkel, akkor akár a kullancsok elleni védekezéshez egy kullancsokat elpusztító tabletta vagy csepegtetős készítmény mellett ajánlott lehet egy távol tartó nyakörv is. Van, aki a havonta adagolható termékekben bízik, más inkább a hosszabb távú szereket kedveli, mert fél, hogy elfeledkezne a havi alkalmazásról.

Fontos faktor az eb bundája is. A hosszabb, dús szőrű fajtáknál nem feltétlen ajánlatos a külső készítmény, mert nem garantált, hogy rendesen felszívódik. Kisgyerekes családok közül is sokan hajlanak a tabletták felé, mert nem szeretnék, hogy gyermekük szervezetébe jusson a vegyi anyagokból, miközben a kutyát simogatja, ölelgeti. És természetesen az sem elhanyagolható szempont, hogy az adott állat érzékeny is lehet bizonyos hatóanyagokra, ezért nála eleve kizárt egyes készítmények használata. A lényeg, hogy olyan kombinációt találjunk, ami minél szélesebb spektrumú védelmet nyújt kedvencünknek. Mindenképpen érdemes állatorvosunkkal konzultálni arról, hogy ő mit ajánl kutyánk számára.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a legmegfelelőbb védekezés ellenére is bejuthat kutyánk bundájába egy-egy élősködő. Ezért hosszabb séták, kirándulások után feltétlen vizsgáljuk át alaposan. Továbbá a parazitaellenes szerek használata nem mentesít minket a rendszeres állatorvosi vizsgálat alól - a kötelező védőoltások miatt ezt egyébként sem lehet kihagyni. Egy éves kor után például évente ajánlott szívférgességtesztet is végeztetni (ha nem védekezünk a szúnyogok ellen, akkor 6 havonta érdemes). Ne felejtsük, hogy kutyák esetében is igaz: megelőzni sokkal könnyebb a betegségeket, mint kezelni őket.