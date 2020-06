Így fogyaszthatjuk le a túlsúlyos kutyánkat

Az első és legfontosabb lépés, hogy pontosan megállapítsuk (vagy szakorvossal megállapíttassuk) a kutya napi kalóriaszükségletét, és ehhez minden körülmények között tartsuk magunkat. Legyünk szigorúak, és akármilyen kedvesen kunyerál is ételt az állat, ne engedjünk neki - az egészsége érdekében. Ha súlya csökkenni kezd, egy-egy "csalónap" beleférhet, de legyünk következetesek. A súlyfelügyelet különösen a kisebb testű és kisebb mozgásigényű fajtáknál (pl. mopsznál) fontos - náluk már a kisebb túlsúly is járhat komolyabb következményekkel. Mindig az előírásokat betartva porciózzuk a kutyának az ételt a mennyiség, és a gyakoriság tekintetében egyaránt!

Nem ritka, hogy egy kutya azért hízik meg, mert bár a neki való ételből megfelelő mennyiséget kap, a gazdik folyamatosan odaadják neki az emberi fogyasztásra szánt ételeik maradékát. Csakhogy a kutya nem konyhamalac: amellett, hogy számos, emberi fogyasztásra szánt étel nem is egészséges a négylábúaknak, az állat napi kalóriabevitele is ellenőrizhetetlen. Természetesen vannak élelmiszerek, amelyeket az ember és a kutya is fogyaszthat - ha mégis ilyesmit adunk neki, akkor bele kell számolni a napi kalóriadagjába. Arra is figyeljünk, hogy a családtagok, gyerekek, barátok, ismerősök se adjanak úgy ételt a kutyának, hogy mi nem tudunk róla. Már néhány kisebb jutalomfalatban is lehet ugyanis annyi kalória, ami meggátolhatja a diéta sikerességét.

Ha a kutya komolyabb túlsúllyal küzd, érdemes lehet szakemberrel személyre szabott diétát összeállítani neki. Állatok számára is léteznek speciális étrendek, diétás tápok, illetve táplálékkiegészítők, amelyek segíthetnek beindítani a fogyást. Emellett a hízás okának is ugyanúgy érdemes utánajárni, mint az emberek esetében, és ellenőriztetni, hogy az állat hormonrendszerével minden rendben van-e. A kutyák is lehetnek például Cushing-szindrómásak - ez a betegség pedig nemcsak hízást okoz, de az aktivitási kedvet is csökkenti. Természetesen az étrend mellett az is fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy az állat rendszeresen és eleget mozogjon. A kutyákra is érvényes, ami az emberekre: a fogyás akkor fog megindulni, ha az állat több kalóriát éget el, mint amennyit bevitt.

