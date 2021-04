Gyakori bőrbetegségek kutyáknál

Allergiás kontakt dermatitisz

A kutyáknál - úgy mint nálunk, embereknél is - allergiás reakciókat válthatnak ki bizonyos anyagok, például ápolószererek, ételek, pollenek vagy akár egy rovarcsípés is. Az allergia legszembetűnőbb tünete, a folyamatos vakarózás, valamint a bőrön megjelenő kiütések. Az allergia leghatékonyabb kezelése értelemszerűen az, ha kiiktatjuk kutyánk életéből az allergizáló anyagokat, de a már meglévő tüneteket az állatorvosok általában kortikoszteroidokkal kezelik.

Gombás fertőzés

Ha a kutyánk megállás nélkül vakarja a fülét, vagy nyalogatja és rágja a lábújjait, akkor nagy esély van rá, hogy gombás fertőzéstől szenved. A gombás fertőzés tünetei az irritált, viszkető, elszíneződött bőr és a fertőzés általában a mancsokat vagy füleket érinti. A betegséget könnyű diagnosztizálni és általában egy krém, gyógyszer vagy gyógyfürdő elég is a kezeléshez.

Szőrtüszőgyulladás

A felületes bakteriális szőrtüszőgyulladás olyan fertőzés, amely sebeket, duzzanatokat és hegeket okoz a bőr felületén. Ezeket a bőrelváltozásokat könnyebb felfedezni rövid szőrű kutyáknál. A hosszú szőrű kutyáknál a betegség gyakori tünete a fakó bunda, a vedlés és a korpás bőr. A szőrtüszőgyulladás gyakran más bőrproblémákkal együtt jelentkezik, például rühességgel, allergiával vagy sérülésekkel. A betegséget általában antibiotikumok és antibakteriális kenőcsökkel szokták kezelni.

Ótvar

Az ótvar is egy bakteriális fertőzés, amely a leggyakoribb kölyökkutyáknál jelentkezik. A betegség tüneteként általában gennyes hólyagok keletkeznek a bőr felületén, amik ki is fakadhatnak. Ezek a hólyagok leggyakrabban a has szőrtelen részen alakulnak ki. Az ótvar az esetek többségében nem okoz komoly gondot, felületi kezeléssel elmulasztható. Ritka esetben afertőzéstovábbterjedhet.

Seborrhea

A seborrheától a kutyánk bőre zsíros és korpás lesz. A betegség egyes esetekben genetikai eredetetű, kölyökkorban kezdődik és a kutya egész életén át kitart. De a legtöbb seborrheás kutya esetében a korpa valamilyen másik egészségügyi probléma (például allergia vagy hormonális probléma) szövődményeként jelentkezik. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az alapbetegséget kezeljük, így a tünetek nem fognak visszatérni.

