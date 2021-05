Gazdáik miatt lehetnek stresszesek a kutyák

A kutyák és az emberek esetében is néhány hónapra visszamenőleg meg lehet határozni a stressz-szintet a haj- és szőrszálakban lévő stresszhormon alapján - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. A szakemberek különböző fajtájú kutyáktól és a gazdáiktól vettek mintákat, amelyekben megmérték a kortizolkoncentrációt. A tanulmány 18 vadászkutyára, köztük norvég elkhundra és tacskóra, valamint a farkasokhoz genetikailag közelebb álló ősi fajták 24 képviselőjére, egyebek között siba inura, basenjire és szibériai huskyra terjedt ki.

A gazdik feszültsége a kutyára is átragadhat. Fotó: Getty Images

Az ősi fajtáknál kevésbé megfigyelhető

A gazdák mindegyike kitöltött egy kérdőívet a saját és a kutyája személyiségéről. Emellett a kedvenceikkel való kapcsolatukról is kérdezték őket, például hogy miként élik meg az interakciót a kutyájukkal, érzelmileg mennyire kötődnek hozzájuk és milyen problémákkal jár együtt számukra a kutyatartás. "Az eredmények azt mutatták, hogy a vadászkutyák esetében a gazdi személyisége befolyásolta az állatok stressz-szintjét, de érdekes módon az ősi fajtáknál ez nem volt megfigyelhető" - mondta Lina Roth, az egyetem munkatársa. A szakember szerint ugyanakkor a kutya-gazda kapcsolat mindkét típusnál hatással volt a kutya stressz-szintjére, noha az eredmény kevésbé volt hangsúlyos az ősi fajtáknál. Ugyanez a kutatócsoport egy korábbi tanulmányban kimutatta, hogy a pásztorkutyák, amelyek szoros együttműködésre képesek az emberrel, gazdájuk hosszú távú stressz-szintjét tükrözik. A szakemberek most figyelembe vették a pásztorkutyák és gazdáik közötti kapcsolatot is, aminek nyomán egyértelművé vált, hogy az szintén jelentős befolyással van a hosszú távú stresszre ezeknél a kutyáknál.

Az eredmények szerint a kutya-gazda kapcsolat az ősi fajtáknál befolyásolja legkevésbé a tartós stresszt. A vadászkutyák esetében egyértelmű a kapcsolat a kutyák stressze és a gazda személyisége, valamint a kutya-gazda kapcsolat között, ám kizárólag a pásztorkutyák képesek tükrözni gazdájuk stressz-szintjét.