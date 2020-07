Féreghajtás kutyáknál: milyen gyakran van rá szükség?

Sok gazdi azt gondolja, hogy a kölyökkutyák, akiket még nem viszünk le sétálni és testvéreiken, anyjukon túl más állattal sem érintkeznek, nem lehetnek férgesek. Ez sajnos tévedés. A pici kölykök már akár anyjuk méhében is megbetegedhetnek, például orsóféreggel. Ha ugyanis egy kutya akár életében egyszer is fertőződött ezzel a parazitával, akkor élete végéig magában hordozza a fertőzöttséget . A lárvák átfúrják a bél falát és a vérárammal az eb különféle szöveteibe vándorolnak, itt betokozódnak, majd nyugalmi állapotba kerülnek. Az állat hosszú ideig tünetmentes lehet, ám például a vemhesség idején lezajló testi változások aktiválhatják a lárvákat, amelyek a várárammal a kutyamagzatokba juthatnak. Így a kiskutyák már eleve fertőzötten jönnek a világra, kéthetes korukra pedig ivarérett férgek alakulhatnak ki a bélrendszerükben.

A galandférgeknek a fejlődéshez ezzel szemben szükségük van egy köztigazdára, ez a kutyák esetében a leggyakrabban a bolha, amelynek testében kialakul az élősködő fertőzőképes alakja. Ha a bolha a kisállatunk bundájára jut, valószínűleg nyalogatni kezdi a viszkető területet, gyakran meg is eszi a bolhát, és így kerül a szervezetébe a már kifejlett galandféreg, amely akár fél méter hosszúra is megnőhet a belekben.

Hogyan védekezhetünk ellenük?

A válasz egyszerű: a külső élősködők elleni védekezés mellett alkalmazzunk rendszeresen féreghajtó készítményeket is! Mivel ezek mindig csak az adott pillanatban az állatban kifejlett parazitákra hatnak, bizonyos időközönként meg kell ismételni a kezelést, tehát nem elég az évente egyszeri kötelező féreghajtás a veszettség elleni oltás mellett. Az általános ajánlás szerint negyedévente, vagyis 3 havonta érdemes féreghajtó tablettát, pasztát adnunk kis kedvencünknek. Azonban ha elővigyázatosak szeretnénk lenni, havonta is ismételhetjük. Különösen ajánlott ez ott, ahol kisgyermek is van a családban, ők ugyanis egészen könnyen elkaphatják a férgességet a bundás kedvenctől. Kölyökkutyák esetében 2-4 hetes koruktól 2-3 hónapos korukig kéthetente kötelező a féreghajtás, ezt mindig a tenyésztő kötelessége és felelőssége betartani.

Ma már sokféle féreghajtó készítmény kapható, a legjobbak a széles spektrumúak, amelyek többfajta féreggel képesek elbánni. Érdemes állatorvossal konzultálni, mert ő kutyánk adottságai alapján tud megfelelőt ajánlani. Az adagolást mindig az állat súlyához kell igazítani és fontos, hogy szigorúan betartsuk az előírásokat.