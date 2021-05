Ezeket a hibákat a legtöbb állattartó elköveti

Május 6-a 2017 óta a felelős állattartás napja Magyarországon, ilyenkor még nagyobb hangsúlyt kap az állatok megfelelő életkörülményeire való odafigyelés. És bár a házikedvenceinket sokan már családtagnak tekintjük, azért a megfelelő gondoskodásról még mindig tanulhatunk egyet s mást. A pets.webmd.com témában készült cikke szerint az alábbi hibákat még a leggondosabb gazdik is elkövethetik - érdemes tisztában lenni velük, és tudatosan elkerülni ezeket.

Elmarad az ellenőrzés

Ahogy az emberek számára fontosak a szűrővizsgálatok, úgy a házikedvenceket is érdemes évente egyszer - korábbi betegség miatt, vagy az állat idős kora esetén akár többször is - elvinni az állatorvoshoz egy alapos ellenőrzésre. Számos betegség esetén igaz náluk is, hogy a korai felismerés életet menthet. És ha már az ellenőrzést említettük, érdemes otthon is rendszeresen átnézni a kutyát-macskát, hogy nem szedett-e össze kullancsokat odakint. Ezek a vérszívók ugyanis kellemetlen, sőt, akár életveszélyes kórokat is terjeszthetnek - például Lyme-kórt vagy babéziát. Ezenkívül fontos odafigyelni a rendszeres féregtelenítésre, valamint a bolhanyakörv használatára is.

Ahhoz, hogy kedvencünk sokáig a család boldog és egészséges tagja maradhasson, számos dolgot meg kell tennünk. Fotó: Getty Images

Túl kevés figyelem

Bár a macskák többsége jól elvan egyedül, a kutyák rosszul viselik, ha napi 9-10 órát kell magányosan tölteniük, illetve, ha akkor sem foglalkozik velük senki, amikor otthon van a család. Ilyenkor unatkozni kezdenek, ami kaparáshoz, a holmink megrágásához, látszólag indokolatlan ugatáshoz és nyüszögéshez vezethet. A macska is unatkozhat, amit nyávogással és a tárgyaink összekaparászásával jelezhet. A megoldás: játék, lefárasztás, kutyák esetén több séta és mozgás a szabadban, és persze sok-sok szeretet és simogatás.

Elmarad az ivartalanítás

Ez nemcsak azért probléma, mert világszerte állatkölykök milliói végzik az utcán, hanem azért is, mert a gazdik ilyenkor nem a kedvencük egészségét helyezik előtérbe. Az ivartalanítással ugyanis csökkenthető a here-, illetve a mellrák kockázata. Ráadásul az állatok természetének is jót tehet: utána nyugodtabbak lehetnek, a hímek pedig kevésbé lesznek hajlamosak szökésre, területvédésre, vagy épp agresszív viselkedésre.

Az etetőtál mindig tele van

Az állattartók nagy része elköveti ezt a hibát. Jó szándék áll mögötte, de ezzel igazából ártunk kedvenceinknek - ők ugyanis többnyire hajlamosak megenni, ami előttük van, vagy legalábbis többet enni, mint amire valójában szükségük van. Ez pedig túlsúlyhoz, illetve hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.

A kutyának csont, a macskának tej?

Egy szóval: semmiképp! Bár már gyerekként megtanuljuk a mesékből, hogy a cica tejet iszik, a kutyus pedig csontot eszik, a valóságban inkább ne adjunk nekik ilyesmit. A macskánk ugyanis nagy valószínűséggel laktóz-intoleráns, így nem tesz jót neki a tej, a csont pedig felsértheti a kutyánk fogát, nyelvét vagy száját. Rosszabb esetben egy nagyobb csontdarab elakadhat a kutya emésztőrendszerében, ahonnan csak műtéti úton távolítható el. Ha mégis szeretnénk kedvezni neki, válasszunk az állateledelboltok polcairól biztonságos opciót a csont helyett. A cicákat pedig drogériákban is kapható, speciális tejjel is kényeztethetjük, amitől nem lesz bajuk.

Több macska, egy alom

Ahogy mi, emberek sem szívesen használunk koszos vécét, úgy a cicák is elég válogatósak lehetnek az illemhelyükre nézve. Ha koszosnak érzik, vagy más macska ürülékének, vizeletének szagát érzik rajta, akkor nem oda fognak piszkítani, hanem mondjuk mellé a padlóra. Ezért aki több cicát tart, annak érdemes annyi almot elhelyezni a lakásban, ahány macskája van, plusz egyet tartalékként. Így elkerülhetők a közös alom használatából adódó "balesetek".

Nincsenek szabályok

Az állatoknak is szükségük van arra, hogy elsajátítsanak bizonyos szabályokat - ezeket nem tudják maguktól. A gazdiknak kell megtanítani nekik például, hogy ne ugráljanak másokra, séta közben ne rángassanak, ne karmoljanak, ne harapdáljanak, még játékból sem. Következetességgel, illetve a helyes viselkedés jutalmazásával akár már rövid idő alatt szép eredményeket lehet elérni, de ha ez valamiért nem sikerülne, érdemes egy tréner segítségét igénybe venni.

Nem gondolják át az örökbe fogadást

Sokan még mindig hajlamosak ösztönösen hazavinni egy kisállatot, vagy épp engedni a gyereküknek, és születésnapra vagy karácsonyra megvenni azt a kis kedvencet, amit csemetéjük szeretne. Márpedig a döntést érdemes nagyon átgondolni, hiszen 10-15, de akár 20 évre is szólhat! És nemcsak a mi életünket befolyásolhatja, hanem annak a kisállatnak a sorsát is, akit hazaviszünk.