Ezek a legjobb kutyaféreghajtók

A Nébih összesen 24 darab kutyaféreghajtó készítményt vizsgált. A termékek többségét hazai kereskedelemből, egyet belföldi weboldalról, négyet pedig külföldi internetes áruházból szerezték be. Fontos tudni, hogy az utóbbi csoportba tartozó készítmények nem rendelkeznek Magyarországon a forgalmazáshoz szükséges engedéllyel, ezért alkalmazásuk nem jogszerű, és fokozott kockázatot jelent az állatainkra - közölte a hatóság.

Csak ellenőrzött forrásból vásároljunk féreghajtót. Fotó: Getty Images

A tesztben részt vevő féreghajtók között volt - vényköteles és recept nélkül kapható - rágótabletta, tabletta, filmtabletta, belsőleges gél, valamint szuszpenzió is. A hatóság laboratóriumaiban a szakemberek elvégezték a többi között a hatóanyag-tartalomra vonatkozó vizsgálatokat, valamint ellenőrizték a tabletták tömegeloszlását és átlag tömegét is.

A legkedveltebb termékek

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán szakértők és laikusok pontozták a termékeket, azonban rendhagyó módon ezúttal egy kérdőív segítségével értékelték a készítményeket három fő szempont mentén:A dobogó legfelső fokára a Drontal Plus 150/144/50 mg ízesített tabletta A.U.V. került, a második helyen a Dehinel Plus flavour tabletta kutyák számára A.U.V. végzett, míg a harmadik helyet a Drontal Plus XL 525/504/175 mg tabletta A.U.V. érdemelte ki.