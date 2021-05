Élősködők elleni cseppek: mi mindentől véd?

Az élősködő vagy parazita olyan faj, amely egy másik élőlény testében vagy annak testfelszínén él, és belőle táplálkozik. Ha előbbi eset áll fent, akkor belső élősködőről (endoparazita), ha utóbbi, külső élősködőről (ektoparazita) beszélünk. A kutyákra veszélyes külső élősködők közé tartoznak a. Az ellenük való védekezés fontos része kedvencünk egészségmegőrzésének: nemcsak azért, mert olyan kellemetlen tüneteket okozhatnak, amik negatív irányba befolyásolhatják az eb komfortérzetét, hanem azért is, mert kórokozókat terjeszthetnek, amelyek megbetegíthetik a kutyát (ezen betegségeket vektorközvetített betegségeknek - VKB - nevezzük). Azzal ráadásul, hogy a gazdi figyel az állatra, saját magát is védi, hiszen egyes külső élősködők állatról emberre terjedő betegségeket, zoonózisokat idézhetnek elő, vagy zoonotikus fertőzéseket terjeszthetnek.

Külső élősködők ellen védekezhetünk belsőleg vagy külsőleg alkalmazható készítményekkel, utóbbi csoportba tartozik az ektoparaziták távoltartására, elpusztítására kifejlesztett rácsepegtető oldat, más néven spot-on készítmény. A termék. Készítménye válogatja, hogy milyen külső élősködők ellen nyújtanak védelmet a spot-onok, ahogy azt is, hogy pontosan meddig tart a hatásuk. Több spot-on rendelkezik repellens hatással, ami azt jelenti, hogy távol tartják az élősködőket az állatoktól, bizonyos fajták pedig el is pusztítják a kutyák szőrében lévő parazitákat. A megfelelő készítmény kiválasztása függ a kutya testtömegétől, és számíthat az állat fajtája is. Bizonyos életkor és testsúly alatt a készítmények nem alkalmazhatóak, és használatuk ugyancsak tiltott lehet némely betegségek (pl. szisztémás betegségek) vagy állapotok (pl. vemhesség, szoptatás) fennállásakor.