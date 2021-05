Behordhatják a kutyák a mancsukon a kórokozókat?

Európában több mint tízezer terápiás- és segítő kutyát tartanak nyilván. A kifejezés hallatán a legtöbb embernek a vakvezető kutyák juthatnak eszébe, pedig számos más betegségben szenvedő ember számára is kulcsfontosságúak lehetnek ezek az állatok. Többek között hallássérültek, mozgássérültek és mentális betegségekben szenvedők számára is rendelkezésre állnak speciális kiképzést kapott állatok, akiknek napközben szinte mindenhova el kell kísérniük a gazdájukat. Higiéniai szempontból okozhat-e problémát, ha az állat bemegy a kórházba? Az Eurekalerten is közzétett, friss tanulmány ennek járt utána.

Rengeteg helyről kiutasítanák a segítő kutyákat

Habár a hatályos törvények szerint mind a kórházakba, mind pedig a bevásárlóközpontokba, illetve más közösségi terekre is be kell engedni a segítő kutyákat, a valóságban sok problémájuk származik ebből a gazdáiknak. A legtöbb esetben higiéniai okokra hivatkozva tagadják meg az állatok belépését. Pedig a holland Utrechti Egyetem friss kutatása megállapította, hogy a segítő kutyák mancsai tisztábbak, mint a gazdájuk cipőjének talpa, ezért nem kell tartanunk attól, hogy a lépteikkel kórokozók tömkelegét hagynák maguk mögött a padlón.

Higiéniai okokból rengeteg helyről kiutasítanák a segítő kutyákat. Fotó: Getty Images

Az Utrechti Egyetem Állatorvostudományi karának munkatársai 25 segítő kutya mancsáról és gazdáik cipőtalpáról vettek mintát. Ezekben a leggyakoribb, hasmenésért és más betegségekért is felelős baktériumok nyomait kutatták. "A kutyák mancsa tisztábbnak bizonyult, mint az emberek cipőjének talpa" - mondta el a kutatást végző Jasmijn Vos, az Utrechti Egyetem hallgatója. Úgy tűnik tehát, hogy az állatok a mancsukon nem hordanak be több kórokozót, mint az emberek a cipőjükön.

Az egyetem Hollandiában élő, segítő kutyákat használó személyeket is megkérdezett a tapasztalataikról. Mint kiderült, 81 százalékukat rendszeresen megszólják, ha valamilyen nyilvános közösségi helyre lépne be az állattal. Ez a nagy arány azért is meglepő, mivel a jogszabályok szerint a sérült embereknek jogukban áll minden ilyen helyre magukkal vinni a segítő állatukat.