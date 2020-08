Bajt jelezhet, ha bűzös a kutya füle

Miért nyalogatja a kutya a mancsát? Sok kutya nyalogatja, rágcsálja időnként a mancsát, de vajon van-e okunk aggódni emiatt? Az esetek többségében nincs, viszont olykor mégis előfordul, hogy valamilyen problémára hívja fel a figyelmet ez a viselkedés. Részletek itt.

Dr. Leigh Burkett állatorvos a petMD-n megjelent átfogó cikkében azt írja: kellemetlen szagot áraszthat a kutya füle, ha valamilyen okból kifolyólag sérül a testrész normális öntisztító mechanizmusa, a fülzsír pedig felgyűlik, nem tud rendesen kiürülni. A helyzet egyszerűen orvosolható, ha kitisztítjuk az eb fülét valamilyen erre alkalmas készítménnyel.

Gombás vagy bakteriális fülfertőzés is lehet a háttérben. Előbbi esetben a kutya füle bevörösödhet, és barnás árnyalatú folyadék ürülhet belőle, míg utóbbinál szintén jellemző a vörösség, ami duzzanattal, fájdalommal, véres folyással járhat. Ha súlyos a baj, az állatnál koordinálási és egyensúlyproblémák is felléphetnek, illetve jellemző lehet, hogy körbe-körbe járkál. A kétfélefertőzéssokszor egyszerre áll fent - hogy ez pontosan milyen szimptómákkal jár, az függ attól, milyen típusú és hány organizmus van jelen az eb fülében. Amennyiben bakteriális vagy gombás fertőzésre gyanakszunk, semmiképpen se próbáljuk otthon kúrálni kedvencünket, hanem kérjünk minél hamarabb időpontot az állatorvoshoz.

Oka van, ha a kutya füle szagossá válik. Fotó: Getty Images

Kell-e rendszeresen tisztítani a kutya fülét?

Felmerülhet a kérdés, szükséges-e kutyánk fülét rendszeresen tisztítani annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges problémákat. Mint fentebb már írtuk, az eb füle természetesen, magától tisztul, így a segítségünkre csak a következő esetekben van szükség:

a kutya füle láthatóan koszos,

a kutya úszni volt, vagy megfürdettük, és felmerül a gyanú, hogy víz ment a fülébe,

az állatorvos kéri, hogy tisztítsuk rendszeresen a kutya fülét, például egy fülfertőzés utáni kezelés részeként.

Kedvencünk fülét kifejezetten erre a célra kifejlesztett, speciális készítményekkel lehet csak tisztítani, tilos otthon összeállított, házi szerekkel (például olyan keverékkel, amiben alkohol, ecet vagy hidrogén-peroxid van) kísérletezni, mert könnyen ronthatunk az eb állapotán. Érdemes állatorvossal egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy milyen terméket válasszunk, és hogyan alkalmazzuk azt, illetve ne felejtsük el használat előtt alaposan elolvasni a használati utasítást.

Előzzük meg a bajt

Hasznos lehet, ha hetente egyszer ellenőrizzük, hogy minden rendben van-e a kutya fülével. Ez lehetőséget ad arra, hogy még azelőtt felfedezzük az esetleges problémát, hogy nagyon súlyossá válna. Milyen jelekre figyeljünk? Ha az eb füle kellemetlen szagot áraszt, levedzik, vérzik, duzzadt, forduljunk szakemberhez. Fülproblémák esetén az állat viselkedésében is változás állhat be: szokatlanul sokat vakarja a fülét, meg-megdönti a fejét, körbe-körbe megy, sokszor egyensúlyát veszti, sőt: ha van másik kutyánk, azt is észrevehetjük, hogy nagy figyelmet fordít az érintett eb fülének vizsgálatára.