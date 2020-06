Bajt jelez, ha a kutya nem hajlandó inni

A kutyák hozzávetőleges folyadékszükségletét viszonylag egyszerűen kiszámíthatjuk. Testsúlykilogrammonként nagyjából 50 milliliter vízzel kell számolnunk, azaz például egy 10 kilogrammos kutya esetén fél litert fogunk kapni végeredményként. A megfelelően hidratált ebek szemei csillogóak, fogínyük nedves. A beesett szemek és a száraz, ragadós íny ezzel szemben dehidratációra utaló jelek. Mi állhat ilyenkor a háttérben? A PetMD hat pontban gyűjtötte össze a leggyakoribb kiváltó okokat.

Korlátozott hozzáférés a vízhez

Alapvető, hogy minden kutyának a nap 24 órájában biztosítani kell friss vizet. Ezzel együtt önmagában még nem feltétlenül elégséges, ha csak úgy kiteszünk nekik egy tálat. Egyaránt fontos szempont lehet a víz minősége, a tál helye, illetve az elérhető tálak száma. A koszos vagy szennyezett vizet például könnyen elutasíthatja kedvencünk. Ezen felül néhány eb előnyben részesít bizonyos helyeket, és szinte csak ott lesz hajlandó inni. Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ezáltal kedvezni tudjunk neki, először ki kell próbálnunk, hogy több pontra és magasságra is elhelyezzük az itatótálat. E tekintetben azt is érdemes számba venni, hogy egyes helyek kapcsán ijesztő élményei lehetnek az állatnak. Egyes kutyák például érzékenyebbek a zajokra másoknál, azaz például egy hangos mosókonyha vagy egy forgalmas folyosó talán nem a legjobb helyszín a tál elhelyezéséhez.



Ugyancsak előfordulhat, hogy négylábú családtagunk egy másik, szintén a háztartásban élő kutya miatt nem fér hozzá a vízhez. Ilyen esetekben megoldás lehet, ha különböző helyekre több tálat is kihelyezünk otthonunkban.

Megváltozott vízforrás

Számos kutya kifejezetten érzékeny a víz ízére. Ha például többnyire csapvizet adunk neki, úgy elképzelhető, hogy egy költözés után nehézséget jelent számára megszokni az új helyen elérhető közhálózat vizét. Ugyanígy problémát okozhat, ha előbb hozzászoktatjuk a bolti palackozott vízhez, majd egyik napról a másikra csapvízre váltunk. Ügyeljünk tehát arra, hogy lehetőség szerint fokozatos legyen a váltás. Először inkább keverjük a kétféle vizet, egyre nagyobb arányban hozzáadva az új forrásból származó részt az elegyhez, amíg teljesen hozzá nem szokik annak ízéhez.

Fontos, hogy mit eszik

Az ivás mellett a kutyának adott táplálék is szerepet játszik a folyadékpótlásban. Egyes táplálékoknak alacsonyabb a nedvességtartalma, emiatt többet kell innia mellettük kedvencünknek. Amennyiben kizárólag száraz tápot adunk neki, mindig igyekezzünk figyelemmel kísérni, hogy elegendő folyadék fogy-e az itatótáljából.

Szájüregi betegségek

Bizonyos egészségügyi problémák is akadályt képezhetnek abban, hogy a kutya gondtalanul tudjon inni, ha szomjas. Egy elfertőződött vagy törött fog, esetleg egy szájüregi daganat fájdalmassá teheti az ivást az állat számára. Általában véve fontos jelző tünete lehet ennek, ha nagyon bűzössé válik a lehelete. Hasonlóan fizikai nehézséget idézhet elő, ha például eltörik vagy kificamodik az állkapcsa. Bármely állapotra is gyanakodunk, mindenképpen elengedhetetlen, hogy állatorvoshoz forduljunk kedvencünkkel.

Hányinger, hányás

Egyes betegségek émelygést, hányingert idézhetnek elő a kutyáknál, ami miatt kevesebbet is isznak. A vesebetegségek gyakran fokozott szomjúságot váltanak ki kezdetben, később viszont hányingert okoznak, emiatt az állatnak csökken az étvágya és a szomja, esetleg hányhat is. Szintén állhatnak a háttérben egyéb betegségek, amelyek gyulladást idéznek elő az emésztőcsatornában, így akár egy hasnyálmirigygyulladás vagy gyomor-bélhurut. Azonnal forduljunk tehát szakemberhez, ha azt tapasztaljuk, hogy kedvencünk kevesebbet iszik, továbbá csökkent az étvágya, hány, esetleg hasmenése is van.

Idegrendszeri betegségek

Az előzőekhez képest ritkábban fordul elő, de akár idegrendszeri megbetegedések is kihatással lehetnek az ebek szomjúságára. Talán mind közül a legismertebb a veszettség. Ennek egyik stádiumában az érintett állatok hajlamosak idegenkedni a vízivástól. Szintén előfordulhat, hogy valamilyen, az agy hipotalamusznak nevezett régióját érintő probléma áll a háttérben. Általános tanácsként megfogalmazható, hogy azonnal kérjük állatorvos segítségét, ha a kutyának, amellett, hogy nem hajlandó inni, hirtelen megváltozik a viselkedése vagy a testtartása.