Artritiszes kutyánknak így segíthetünk

Vannak bizonyos kutyafajták - pl. boston és yorkshire terrier, chihuahua, mopsz, német dog, angol és amerikai buldog, golden retriever, labrador retriever - amelyeknél nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki ízületi problémák, így náluk érdemes már 8 hetes kortól beiktatni a speciális étrend-kiegészítők szedését.

Dr. Tiffany Tupler állatorvos a WebMD-re írt cikket a témában, amelyben hangsúlyozta: artritisz esetén a megfelelő életminőség biztosítása és a terápia sikere szempontjából az a leghatékonyabb, ha a kutyát különféle gyógyszerek és kifejezetten az ízületek támogatására kifejlesztett étrend-kiegészítők kombinációjával kezelik. Hogy a kedvencünknek pontosan milyen készítményekre van szüksége, és azok adagolása hogyan alakul, azt az állatorvos dönti el. Tanácsait, előírásait minden esetben fogadjuk meg, és ne mulasszuk el a megfelelő időben, adagban a kutyának beadni a szereket. Kiegészítő terápiaként a masszázst vagy az akupunktúrát is ki lehet próbálni, de mielőtt bármelyikbe is belevágnánk, egyeztessünk állatorvosunkkal, kutyánk számára valóban hasznosak lehetnek-e a kezelések.

Idős kutyáknál gyakori az artritisz. Fotó: Getty Images

A tökéletes kutyaágy

Amennyiben artritiszes kutya van a háznál, érdemes otthonunkat úgy átalakítani, hogy megkönnyítsük számára a benti mozgást. Mivel a csúszós, sima padlón könnyen eleshet, és betegsége miatt nagyobb fájdalmakat, súlyosabb sérüléseket szenvedhet el, ahova csak tudunk, helyezzünk szőnyegeket - lehetőleg csúszásgátló alátétekkel -, hogy óvjuk az eb épségét.

Artritisz esetén az sem mindegy, milyen a kedvencünk fekhelye - hívja fel a figyelmet az állatorvos. Az ideális kutyaágy alacsony peremű, vagy perem nélküli, hogy az eb egyszerűen tudjon bemászni és kijönni, az alja pedig csúszásgátlókkal ellátott, hogy ne mozduljon el. Célszerű olyan fekhelyet választani, ami memóriahabból készült, hogy illeszkedjen a test vonalaihoz és tehermentesítse az ízületeket. A kutyának nem tesz jót a lépcsőzés, ha artritiszes, próbáljuk tehát elkerülni azt, hogy lépcsőt kelljen másznia. Amennyiben lakásunk többszintes, zárjuk el a lépcsőt, hogy az eb még véletlenül se indulhasson el rajta, amikor nem vagyunk otthon.

A súlykontroll nagyon fontos

Ügyeljünk az eb súlyára! Egyébként sem jó, ha pluszkilók vannak rajta, hiszen az extra teher fájdalmat, diszkomfortérzést okozhat az ízületekben, ha viszont artritiszes a kutya, egyenesen veszélyes a túlsúly, mivel rontja a kedvenc állapotát. Kérjük állatorvos segítségét abban, mennyi a kutyánk számára ideális testsúly, és milyen étrendet kell kialakítani az állatnak ahhoz, hogy ezt megőrizze.

A testmozgás szabályai

Mozgásra az artritiszes ebnek is szüksége van, de nem mindegy, hogyan és mennyit mozog. A rövid, 10-15 perces séták a leginkább megfelelőek számára, ezt akár napi háromszor-négyszer is megcsinálhatjuk. Az olyan, fokozott aktivitást igénylő tevékenységeket, mint például a labdázás, szaladgálás, ugrálás, viszont inkább hanyagoljuk. Érdemes lehet megfontolni azt is, hogy rehabilitációs szakemberhez fordulunk, aki speciális gyakorlatsort állít össze kutyánknak, így segítve állapotának szinten tartását - tanácsolja Dr. Tupler.