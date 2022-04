A kutyákra ezért veszélyes a csokoládé

Alighanem sokan tudunk azonosulni Gombóc Artúrral, aki szereti a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét. A lelkesedésen túl tiszta fejjel vizsgáljuk meg, milyen előnyöket és hátrányokat okoz nekünk és a kutyánknak ez a szerelem. Nos, a csokoládé összetevői közül a teobromin az, amely mérgező a kutyákra. A különböző fajtájú csokik ezt az összetevőt különböző mértékben tartalmazzák, éppen ezért nem is hatnak egyformán az állatok szervezetére.





Fehér csokoládé

Az összes fajta közül ez a legkevésbé veszélyes, mivel ebben van a legkevesebb teobromin. Ugyanakkor ez nem jelenti, hogy nem lehet baj abból, ha a kutya kap belőle, mivel a benne lévő cukormennyiség miatt is károsan hathat az állat szervezetére. Okozhat hányást, hasmenést, akár hasnyálmirigy-problémákat is, így a fehér csokitól is tartsuk távol az állatot.

A kutyák nagyon betegek lehetnek az elfogyasztott édességektől. Fotó: Getty Images

Tejcsokoládé

A tejcsokoládé nemcsak önmagában okozhat gondot, hanem egyéb édességek, sütemények, kekszek hozzávalójaként is. Teobromin is van benne, bár tény, hogy kevesebb, mint az ét- vagy a főzőcsokoládéban. Nagy mennyiségben szinte minden kutyánál hányást és hasmenést okoz.

Étcsokoládé

Már sokkal kisebb mennyiségben is ártalmas lehet, mint az étcsoki vagy a főzőcsoki, ezért tartsuk tőle távol a kedvencünket. Ha a kutya mégis evett belőle, akkor nemcsak hányás, hasmenés, hanem szívritmuszavar is jelentkezhet, sőt a kutya görcsrohamot is kaphat. A kisebb testű kutyák nagyobb adag étcsokoládé elfogyasztásába sajnos bele is halhatnak.

Főzőcsokoládé

Ennek a legmagasabb a teobromintartalma, így ez a legártalmasabb a kutyák számára. Ráadásul ha valamilyen torta vagy süti összetevőjeként eszi meg az állat, akkor ennek még további negatív következményei is lehetnek. Ha pedig a sütiben makadámdió vagy mazsola is van, akkor még rosszabb a helyzet, míg a hozzáadott cukor hányást, hasmenést is okozhat. Ha arra gyanakszunk, hogy a kutya nagyobb mennyiségű csokit vagy csokis sütit habzsolt be, azonnal vigyük orvoshoz.

