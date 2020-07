A kutyáknál is létezik a menopauza?

Az ebek tüzelését sok gazdi az emberi menstruációs ciklussal állítja párhuzamba, és bár a funkciójuk megegyezik, mégis sok szempontból különböző biológiai folyamatokról van szó. Az egyik legjelentősebb eltérés - amire a PetMD portál is felhívja a figyelmet -, hogy míg a nők a pubertástól kezdve havonta menstruálnak, a kutyáknál átlagosan 6 hónap telik el két tüzelés között, de ez fajtától és testmérettől is függ, a 4 és akár a 12 hónapos ismétlődés is normálisnak számít.

Jó a kutyának, ha nyárra lenyírják a bundáját? A nyár beköszöntével bizony nemcsak nekünk, embereknek van egyre jobban melegünk, hanem négylábú barátainknak is. Kézenfekvő ötletnek tűnhet, hogy a kánikulára készülve azzal igyekszünk segíteni, hogy megszabadítjuk őket a hosszú szőrüktől. De vigyázat, ezzel akár árthatunk is házikedvencünknek! Részletek itt.

A kutyák ciklusának négy fázisa

Négylábú barátaink esetében nehéz megmondani előre, hogy mikor kezdődik a következő tüzelés, mert nincsenek olyan konkrét előjelei, mint a nőknél, még a PMS sem kínozza őket. Állatorvosi vizsgálattal lehetséges megjósolni a várható termékenységi időszakot, amely az emberi ovulációval ellentétben nem csupán 1-2 napot jelent. Az ebek ciklusát orvosi nevén östrusnak nevezzük, és négy különböző szakaszra lehet osztani:

Előivarzás (proöstrus): a gazdik általában ezt nevezik a tüzelés kezdetének, mert ilyenkor jelennek meg az első vércseppek a szukák intim tájékán, ám ez még nem a termékeny időszakot jelöli. A hímek számára már ilyenkor is "csábító" illatot árasztanak, bár még elutasítják a közeledésüket. Ez a fázis átlagosan 7-10 napig tart.

a gazdik általában ezt nevezik a tüzelés kezdetének, mert ilyenkor jelennek meg az első vércseppek a szukák intim tájékán, ám ez még nem a termékeny időszakot jelöli. A hímek számára már ilyenkor is "csábító" illatot árasztanak, bár még elutasítják a közeledésüket. Ez a fázis átlagosan 7-10 napig tart. Ivarzás (östrus): ez az időszak, amikor a szukák készen áll a párzásra. Egyértelműen jelzik, hogy nyitottak a hím kutyák közeledésére: farkukat oldalra hajtják. Az átlagban 9 napos szakaszban többpeteérésis lezajlik (még egy jelentős különbség az emberi reprodukciós ciklussal összehasonlítva), így a megtermékenyülés esélye igen nagy.

ez az időszak, amikor a szukák készen áll a párzásra. Egyértelműen jelzik, hogy nyitottak a hím kutyák közeledésére: farkukat oldalra hajtják. Az átlagban 9 napos szakaszban többpeteérésis lezajlik (még egy jelentős különbség az emberi reprodukciós ciklussal összehasonlítva), így a megtermékenyülés esélye igen nagy. Utóivarzás (metöstrus): a tüzelés külső tünetei fokozatosan abbamaradnak, ám a hormonok még ilyenkor is nagyban dolgoznak. Megtermékenyüléstől függetlenül a sárgatestek progeszteron nevű hormont termelnek (akárcsak az emberek esetében), ami elősegíti a petesejt esetleges beágyazódását. A sárgatestek csak 9-12 hét múlva sorvadnak el, közben csökken a progeszteronsztint, amivel párhuzamosan nő a prolaktin hormon termelődése, ami a tejtermelését felelős. Ez okozhatja az úgynevezett álvemhességet.

tüzelés külső tünetei fokozatosan abbamaradnak, ám a hormonok még ilyenkor is nagyban dolgoznak. Megtermékenyüléstől függetlenül a sárgatestek progeszteron nevű hormont termelnek (akárcsak az emberek esetében), ami elősegíti a petesejt esetleges beágyazódását. A sárgatestek csak 9-12 hét múlva sorvadnak el, közben csökken a progeszteronsztint, amivel párhuzamosan nő a prolaktin hormon termelődése, ami a tejtermelését felelős. Ez okozhatja az úgynevezett álvemhességet. Nyugalmi fázis (anöstrus): amennyiben nem következik be a megtermékenyülés, rendeződik a hormonok szintje, és hetekig-hónapokig így is marad, amíg újra nem indul a ciklus az előivarzás periódusával.

A kutyák tüzelési ciklusa és az egy alomban várható kölyökszám fajtánként eltérő. Fotó: Getty Images

Az első és utolsó tüzelés

Akárcsak a tüzelés gyakorisága, az ivarérettség elérése is a kutyafajtától, testmérettől függ. A kisebbeknél már féléves korban bekövetkezhet az első tüzelés, míg a nagyobbaknál általában két évet kell várni rá. Az sem ritka, hogy az elsőre úgynevezett csendes tüzelés zajlik le, ami azt jelenti, hogy külső jelei nincsenek a tüzelésnek. A split tüzelés is gyakran előfordul a kutyák fiatalabb korában: ez alatt azt értjük, amikor az előivarzás ugyan rendben lezajlik, ám ahelyett, hogy az östrusszal folytatódna a ciklus, az egész félbeszakad, és csak néhány nap, esetleg hét után indul újra.

És hogy meddig marad termékeny egy szuka eb? Gyakorlatilag élete végéig, náluk nem létezik ugyanis a menopauza. Hétéves kor után azonban gyakran elnyúlnak az egyes ciklusok, vagyis két tüzelés között több idő is eltelhet. Az, hogy a kutyák életük végéig képesek utódokat nemzeni, nem jelenti azt, hogy szerencsés almot lehozni egy idősebb szukától. Ilyenkor már ugyanis jóval nagyobb eséllyel alakulnak ki komplikációk a vemhesség során, ami az anyakutyára és a kölykökre is veszélyes lehet.

Fogamzásgátlás kutyamódra

Ha szuka kutyánk van, különösen nagy a felelősségünk abban, hogy ne növeljük tovább a hontalan négylábúak egyébként is magas számát. De hogyan védhetjük meg kedvencünket az "udvarlóktól"? Léteznek ma már kutyák számára kifejlesztettfogamzásgátlótabletták, amelyeket állatorvos tud felírni. A legbiztosabb lépés azonban még mindig az ivartalanító műtét, amelytől sok gazdi ódzkodik, pedig a nem kívánt szaporulaton kívül számos más pozitív egészségügyi hatása is van. Sajnos Magyarországon még mindig igen alacsony az ivartalanított háziállatok aránya (mindössze 5-10 százalék), pedig mind a gazdik, mind a házikedvencek érdeke lenne, hogy ez a szám emelkedjen.