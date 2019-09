A kutyáknak ennyi alvás kell

Aki kutyát tart, biztosan megfigyelte már, hogy kedvence napközben is rendszeresen elvonul egy-egy kis szundikálásra, vagy olykor egy igazi, horkolós, mély alvásra. Négylábú társaink tehát gyakran pihennek, de vajon mennyi alszanak ténylegesen?

Az alvásigényt a kutya mérete, fajtája és neveltetése is befolyásolhatja. Fotó: iStock

Az rd.com állatorvosok segítségével járta körül az ebek alvási szokásait, és arra jutott, hogy a nap 24 órájából a kutyák átlagosan 10-12 órát alszanak át. Azonban ebben a kérdésben is elég nehéz általánosítani, mivel az alvási szokásokat számos tényező befolyásolhatja. Például az eb életkora - a kölykök és az idős kutyák például akár napi 20 órát is alszanak -, valamint a kutya mérete és fajtája.

A méret nem minden

A nagyobb kutyáknak magasabb az energiaigényük, nekik ugyanis már egy-egy mozdulathoz is jóval több energiára van szükségük, mint a kisebb testű egyedeknek. Ezért a nagyobb testű ebek - például a bernáthegyi vagy masztiff kutyák - általában többet alszanak.

De a méret nem minden, a fajta, a környezet és a nevelés is számít. Az aktív természetű munkakutyák - például a border collie - napközben is jobban nyitva tartják szemüket és fülüket, így ők kevesebb alvással is beérik, mint az ölebek. Emellett rendőrkutyákat és a vakvezető kutyákat folyamatos figyelemre trenírozzák, így ők is jóval kevesebb szundival töltik a napjaikat, mint házikedvencként tartott fajtársaik.

Mennyit alszanak, amikor betegek?

A kutyák és az emberek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint elsőre hinnénk. Immunrendszerünk például szinte ugyanúgy működik, ezért betegségek esetén négylábú társainknak is több pihenésre van szükségük. Ám ha a megnövekedett alvásigény néhány napnál tovább tart, megváltozik az étvágyuk, valamint többet vagy kevesebbet isznak a szokásosnál, érdemes felkeresni az állatorvost, mert komolyabb baj is lehet. Ilyenkor akár pajzsmirigyprobléma, depresszió, Lyme-kór, parazita-fertőzés vagy szívférgesség is állhat a háttérben.

Mennyit alszanak a macskák?

A macskák valamivel többet alszanak a kutyáknál, 24 órából átlagosan 12-15 órát. Azonban ez is számos tényezőtől függ. Egy ingerszegény környezetben az állat könnyen unatkozni kezdhet, így ilyenkor a pihenéssel töltött idő akár a napi 20 órát is elérheti. Az állatorvosok ezért azt javasolják, ilyen esetben érdemes ingerekben gazdagabbá tenni a környezetet, illetve szabadidőnkben valamivel többet játszani a cicánkkal.