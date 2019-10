A kutyák személyisége így változik

A Michigani Állami Egyetem tudósai megállapították, hogy nemcsak az emberek személyiségében következhetnek be módosulások az életükben adódó nagyobb változások hatására, hanem a kutyák személyisége is változhat - méghozzá meglepően nagymértékben. A kutatásba több mint 1600 kutyatartót vontak be. A résztvevőknek egy részletes kérdőívet kellett kitölteniük, amelyben a saját és kedvencük személyiségét kellett értékelniük. Az ebek 50 faj egyedei közül kerültek ki, voltak köztük nőstények és hímek, illetve néhány hetestől 15 évesig mindenféle korú négylábúak.

Az ebek és gazdáik többnyire ugyanolyan személyiségjegyekkel rendelkeznek. Fotó: iStock

Mi változik?

"Három fő területen találtunk összefüggéseket: a kor és a személyiség, az ember és kutyája személyiségeinek hasonlóságai, illetve a kutya személyiségének hatása a gazdájával ápolt kapcsolatra" - ismertette William Chopik pszichológiaprofesszor, a kutatás vezetője. Eredményeikből bebizonyosodott, hogy az idősebb kutyákat már jóval nehezebb tanítani, két dolog viszont ritkán változik a kutyáknál, legyenek bármennyi idősek is: afélelemés szorongás.

A gazda is hat a kutya személyiségére

A kutatók azt is megállapították, hogy az ebek és gazdáik többnyire ugyanolyan vagy nagyon hasonló személyiségjegyekkel rendelkeznek. Az extrovertált emberek izgatottabbnak és jóval aktívabbnak írták le kutyáikat, a negatívabb gondolkodású tulajdonosok pedig inkább félős, a tanításra kevésbé fogékony ebekként jellemezték kedvenceiket. A barátságos, társaságkedvelő gazdik kutyái kevésbé félénkek - mind emberekkel, mind állatokkal szemben. Akik pedig nagyon jó kapcsolatot ápoltak kutyáikkal, azok általában aktív, könnyen fellelkesülő, a tanításra fogékony négylábú társakról számoltak be,agresszióés szorongás nem igazán árnyékolta be ezeket a kapcsolatokat.