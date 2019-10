A Hartpury University kutatói készítették azt a tanulmányt, amelyben háromféle itatótálat vizsgáltak szerte az Egyesül Királyságban. Azt próbálták kideríteni, hogy a tálakban tenyésző baktériumállomány mennyiben érinti, hogy a tál milyen anyagból készült, illetve hogy milyen gyakran tisztítják. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb baktérium a műanyag tálakban szaporodik, ugyanakkor az is kiderült, hogy a legveszélyesebb kórokozók, mint az E.coli vagy az MRSA leggyakrabban a kerámia anyagú itatókban fordulnak elő. A műanyag- és kerámiatálak mellett a rozsdamentes acélból készülteket is vizsgálták.

A kutatók felhívták rá a figyelmet, hogy a kutyatálakat sokkal gyakrabban - akár naponta - és alaposabban kellene tisztítani, hogy csökkenjen a kórokozók elterjedésének lehetősége. Arról is beszéltek, hogy a baktériumok nemcsak az emberek, hanem az állatok szervezetére is veszélyt jelentenek. Az állatetető eszközök elégtelen higiéniája tehát nagy mértékben megnöveli az emberről állatra terjedő betegségek kialakulásának esélyét is.

A jövőben tovább kutatnak majd a témában, többek között annak érdekében, hogy kiderítsék, milyen alapanyagból készül tálak hordozzák magunkban a legkisebb egészségügyi kockázatot. Arra is felhívták a figyelmet, hogy nem túl jó ötlet hagyni a gazdiknak, hogy a kutyájuk az arcukat nyalogassa, mert a vizestálban lévő baktériumok terjedésének ez az egyik leggyakoribb módja. A University of Copenhagen kutatásából pedig az derült ki, hogy a kutyáktól akár húgyúti fertőzéseket is elkaphatunk. Ráadásul az állatok folyamatos hordozók, tehát ha elkapunk tőlük egy betegséget, és kigyógyulunk belőle, semmi sem garantálja, hogy nem kapjuk el újra ugyanazt, ami még egy indok arra, hogy kedvencünk tálait rendszeresen és nagyon alaposan tisztítsuk, illetve rendszeresen le is cseréljük.

Forrás: care2.com