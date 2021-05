A kötelező oltásokon túl: mivel óvhatjuk még kutyusunk egészségét?

Ahogy gyermekkorunkban mi is megkapjuk a kötelező oltásokat, úgy háziállatainknak is szükségük van bizonyos vakcinákra. Ezek megóvhatják az állatokat például a veszettség, a leptospirózis, a parvovírusos bélgyulladás, illetve sok más betegség ellen. Viszont kis kedvencünk védelme a kötelező oltások beadásával sem érhet véget, egészségéről ugyanis az állat egész élethossza során gondoskodnunk kell. Összegyűjtöttünk néhány fontos tanácsot, ami a segítségünkre lehet ebben.

A kötelező oltásokon túl is gondoskodnunk kell kutyusunk egészségéről. Fotó: Getty Images

Vigyázzunk a kennel köhögéssel

A legtöbb állattartó valószínűleg hallott már a kennel köhögésről, kialakulásával és veszélyeivel kapcsolatban viszont több tévhit is él a köztudatban. A kutyákat támadó, fertőző légzőszervi megbetegedés mögött több kórokozó együttes támadása áll adenovírusoktól a Bordetella bronchiseptica baktériumokig. Bármelyik életkorban megtámadhatja a kutyát, a leggyakoribb tünete pedig a görcsös, száraz köhögés, amely az embereknél is kialakuló szamárköhögéshez hasonlít. Az állatok általában olyan helyeken fertőződhetnek meg, ahol több kutyával is találkoznak - jellemzően kutyafuttatókban, kutyaiskolákban, de akár orvosi rendelőkben is átadhatják egymásnak a kórokozókat. Szerencsére a betegség megelőzhető olyan vakcinával, amely védettséget nyújt a Bordetella baktériumtól. Bizonyos fajtáihoz megszúrni sem kell az állatot, az orrba csepegtetve is adható, és néhány nap alatt biztosítja a szükséges immunitást.

Óvjuk az állatok ízületeit

Az ízületi gyulladás (arthritis) nemcsak az embereknél, de az állatoknál is gyakori probléma. Főként az idősebb kutyáknál gyakori, illetve a nagytestű példányoknál, az ő ízületeik ugyanis sokkal nagyobb terhelésnek vannak kitéve. Többféle reumatológiai betegség is gondot okozhat náluk az ízületi kopástól a porc gyulladásos megbetegedéséig. Bizonyos fajtáknál a túltenyésztés is növeli a rizikót, de gyakrabban alakulnak ki ilyen betegségek az elhízott állatoknál is. Hatására az állat mozgása lelassul, fájdalmassá válik, a leginkább érintett végtagjára sántíthat. A lépcsőkön, küszöbökön feljutás is nehézkessé válik, előrehaladott állapotban pedig már az állat felállni is nehezen tud. A kevés mozgás miatt el is hízhat, ami további terhet rak a beteg ízületekre.

Az arthritis nem gyógyítható, a tünetek viszont enyhíthetőek, bizonyos készítmények pedig a betegség megelőzését segítik. Az állatorvos által javasolt kezelés mellett helyes étrenddel és ízületvédő készítményekkel enyhíthetőek a panaszok, a kutyus pedig ismét vidámabb, mozgékonyabb lehet.

Tartsuk tisztán az állat fülét

Míg az ember látása segítségével gyűjti össze a környezetében lévő információk jelentős részét, addig a kutyák nagyobb arányban hagyatkozhatnak a szaglásukra és hallásukra - legalábbis akkor, ha ezek az érzékszerveik megfelelően működnek. A kutyáknál a leggyakoribb megbetegedések között tartják számon a fülgyulladást, amely akár komoly szövődményekkel is járhat. Megkülönböztetünk középfülgyulladást (otitis media), illetve a belső (otitis interna) és külső (otitis externa) hallójárat gyulladását. Előfordulhat, hogy a betegség nem vált ki látványos tüneteket, de a gyulladás helyétől és mértékétől függően jelentkezhetnek hallás- és koordinációs zavarok, hányás, sőt az arc egy részének bénulása is.

Afertőzéskialakulásának kockázatát lecsökkenthetjük, ha az állat füleit rendszeresen tisztítjuk. Főként a lógó fülű, hosszú szőrű fajtáknál kell erre komoly figyelmet fordítani, mivel a hallójáratuk nem tud megfelelően szellőzni, így hajlamosabbak a gyulladásra. Viszont ez esetben sem szabad túlzásba esni, hiszen a kelleténél gyakoribb és intenzívebb fülmosás károsíthatja a hallójárat felszínét. Szerencsére a már kialakult, bakteriális eredetű fülgyulladás is viszonylag jól kezelhető bizonyos készítményekkel, melyekről az állatorvos adhat bővebb felvilágosítást.

Hogy a túrák is veszélytelenek maradjanak

A tavasz beköszöntével a természetbe is egyre többen vágyunk, egy kiadós túrára pedig nagy örömmel kísér el minket négylábú kedvencünk is. Ne feledjük azonban: az aljnövényzetben megbújó kullancsok az ő egészségükre is veszélyt jelentenek. A Borrelia burgdorferi baktériumot hordozó kullancsok csípése a kutyák szervezetében is Lyme-kórt okozhat. A Lyme-kór magas lázzal járó heveny ízületi gyulladást, legszembetűnőbb tünete a visszatérő sántítás, amely nagyrészt a csípéshez legközelebb lévő végtagot érinti. Antibiotikumos kezelés hatására viszonylag jól gyógyul, főleg a fiatalabb kutyák szervezetére azonban komoly veszélyt jelenthet a fertőzés.

Persze ez esetben is jobb megelőzni a bajt. A kereskedelmi forgalomban több olyan készítmény is kapható - spray-k, nyakörvek, illetve cseppek -, amelyekkel távol tarthatóak a vérszívók. A Lyme-kór ellen már létezik vakcina is, amivel megelőzhető a betegség kialakulása.

