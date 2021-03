Elhelyezkedése és a vegyi anyagok metabolizmusában játszott központi szerepe révén a máj fogékonyabb a kóros elváltozásokra, mint más szervek, ugyanakkor a regenerációs képessége is rendkívül nagy. Egyes toxinok minden esetben súlyos elváltozást idéznek elő. Ilyen például a fagyállók összetevőjeként alkalmazott etilén-glikol, a gyilkos galóca, a liliom vagy a szőlő. Ami a gyógyszereket illeti, vannak kutyák, amelyek mája érzékenyebben reagál bizonyos összetevőkre, míg mások gyakorlatilag gond nélkül, tünetmentesen kezelhetők hasonló körülmények között. Ezek az úgynevezett idioszinkráziás reakciók, amelyek néha igen súlyos következményekkel járnak.

A mérgezés súlyosságát az állat életkora, tápláltsági állapota, egyéb meglévő betegségei, örökletes tényezők, az alkalmazott gyógyszerek és hasonló hatóanyagú gyógyszerek korábbi expozíciója egyaránt meghatározza. A májkárosodás mértéke a gyógyszer koncentrációjától, expozíciójának időtartamától és gyakoriságától, valamint a máj egészségi állapotától is függ. Általában véve a dalmaták, dobermannok, szamojédok, labrador retrieverek, német juhászkutyák érzékenyebbek bizonyos gyógyszerekre. Bár megbetegedés bármilyen életkorú kutyánál előfordulhat, fiatal kutyáknál azonban gyakoribb az éretlen májanyagcsere miatt.

Egyes gyógyszerek a máj toxikus megbetegedését okozhatják kutyáknál. Fotó: Getty Images

A toxikus májbetegség tünetei kutyáknál

étvágytalanság

hányás

hasmenés

sárgaság (sok esetben progresszív, fokozatosan alakul ki)

gyengeség

folyadék a hasüregben, ami gyakran előrehaladott betegségre utal

kóma

vérzések: petechia, azaz apró vörös vagy lila foltok a bőr felszínén a bőr erei apró vérzéseinek következtében; illetve ecchymosis, azaz a környező szövetekbe kerülő vér lila vagy fekete-kék foltot képez a bőrön

A toxikus májbetegség okai kutyáknál

A problémát a szervezetbe jutó gyógyszerek és különféle vegyi anyagok okozhatják.

A toxikus májbetegség diagnózisa kutyáknál

Az állatorvosnál részletesen le kell írni a kutya egészségi állapotát, észlelt tüneteit, valamint az összes olyan körülményt, amely májkárosodást okozhatott, úgymint a kutyának adott gyógyszerek stb. Az állatorvos alapos fizikai vizsgálatot végez a kutya általános állapotának értékelésére. A rutin laboratóriumi vizsgálatok teljes vérképet, biokémiai profilt és vizeletvizsgálatot tartalmaznak. A vizsgálati eredmények lehetővé teszik az állatorvos számára a kezdeti diagnózis felállítását. A biokémiai profil a májenzimek abnormálisan magas szintjét jelzi toxikózis esetén.

A kreatin-kináz egy szövetekben működő enzim. Szintje megemelkedik súlyos izomkárosodás esetén, mivel pedig bizonyos vegyi anyagok mérgezőek az izmokra, így ennek szintje is segítheti a diagnózist. Májkárosodás során a vér albuminszintje szintén emelkedhet, továbbá a vizeletvizsgálat magas vércukorszintet jelez, ha egyidejűlegveseelégtelenségis fennáll. Mivel a máj kulcsszerepet játszik a véralvadásban, májkárosodás esetén a normál véralvadási funkciók megváltoznak. Ezért az állatorvos valószínűleg a teljes véralvadási profilt is megvizsgálja.

Hasi röntgen és ultrahangvizsgálat segítségével a máj méretét és a károsodás mértékét mérik fel. Az állatorvosnak gyakran mintát kell vennie májbiopsziához is a diagnózis megerősítése céljából.

A toxikus májbetegség kezelése kutyáknál

Előrehaladott májkárosodás esetén a kutyát intenzív terápia céljából kórházba viszik. Amennyiben fennáll a kiszáradás veszélye, intravénás folyadékpótlás szükséges. Rendellenes vérrögképződés esetén a kutyának friss teljes vért vagy friss fagyasztott plazmát kell adni.

Oxigénpótlást végeznek a májsejtek oxigénhiányának csökkentésére, valamint a veséket is monitorozzák. Alacsonyvércukorszintesetén cukrot tartalmazó infúziót kap az állat. Antibiotikumokat adnak a fertőzések kivédésére, és vitaminpótlás is szükséges a máj anyagcseréjének helyreállításához. Az intenzív terápia legalább 3-10 napig tart, mire a kutya állapota stabilizálódik.

A toxikus májbetegség utókezelése kutyáknál

A gyógyuláshoz biztosítsunk kedvencünknek csendes, kényelmes környezetet. A májkárosodásban szenvedő betegek testhőmérséklete általában alacsony, ezért tartsuk melegben. Tartsuk be az állatorvos által előírt speciális diétát, mivel a kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlen a megfelelő energiaszint kialakításához. Ha az állat nem tud enni, az állatorvos tápszondát ültet be arra az időre, amíg nem képes az önálló táplálékfelvételre.

Fontos, hogy - az állatorvos által felírt gyógyszertől eltekintve - ne adjunk a kutyának további gyógyszereket vagy táplálékkiegészítőket a gyógyulási időszak alatt. A prognózis változó, nagyban függ a májkárosodás mértékétől. Egyes betegeknél a májkárosodás tartós és teljes májelégtelenséghez vezethet.