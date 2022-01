Egy adott táplálékkal szembeni kóros klinikai reakció legtöbbször ismeretlen okra vezethető vissza. Kapcsolódhat akár egy adott étrendi összetevőhöz, adalékanyaghoz vagy tartósítószerhez, színezékhez. Ugyancsak gyakran fordul elő bakteriálisfertőzés(például szalmonella) vagy penészes, romlott élelmiszer toxikus hatására adott reakció is. Bármilyen korú, fajtájú vagy nemű kutya érintett lehet. Gluténérzékenységről ír szettereknél számoltak be, míglaktózintoleranciakifejezetten gyakori lelet felnőtt kutyáknál.

A táplálékintolerancia és a táplálékallergia közös tünetekkel, okokkal, diagnosztikával rendelkezik, és a terápiájuk is nagyon hasonló, így a kezelő állatorvos számára kihívást jelent a kettő megkülönböztetése.

A táplálékintolerancia tünetei jellemzően tápváltáskor jönnek elő a kutyáknál. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A táplálékintolerancia okai kutyáknál

A panaszok előzménye legtöbb esetben a hirtelen tápváltás. A kutya reagálhat az élelmiszerben található adalékanyagokra, színezékekre, fűszerekre, propilénglikolra stb., de háttérben a táplálék bizonyos összetevőinek hasznosítására való képtelenség, valamint a szennyezett vagy romlott táplálék okozta mérgezés is meghúzódhat.

A táplálékintolerancia tünetei kutyáknál

Milyen betegségeket jelezhet, ha a kutya lehelete nagyon bűzös?

A tünetek rövid időn belül megjelennek, miután egy új élelmiszert adtunk a kutya étrendjéhez. A klinikai tünetek koplaltatást követően (szigorú orvosi felügyelet mellett) vagy az étrendváltozást követő pár napon belül elmúlhatnak. A táplálékintolerancia gyakori jelei a következők:

hasmenés;

hányás;

puffadás;

étvágytalanság;

fogyás;

gyenge súlygyarapodás;

hasifájdalomés diszkomfort;

túlzott viszketés/vakarózás;

romló fizikai állapot.

A táplálékintolerancia diagnózisa kutyáknál

Az állatorvos átfogó és részletes kórtörténetet vesz fel, különös tekintettel a kutya étrendjére. A táplálékintolerancia diagnosztizálása nagy körültekintést igényel, mivel számos más betegség is hasonló tünetegyüttest produkálhat. Ráadásul egyidejűleg más rendellenességek is előfordulhatnak, ami tovább nehezíti a diagnózist.

Az ilyenkor alkalmazott laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a teljes vérkép, a biokémiai profil és a vizeletvizsgálat. E vizsgálatok eredményei gyakran nem jeleznek elváltozást, amennyiben nincs más alapbetegség. További vizsgálatokra lehet szükség más betegségek kizárására, amelyek hasonló tüneteket okozhatnak a kutyáknál.

A legszélesebb körben alkalmazott diagnosztikai eljárás az érintett kutya étrendjének megváltoztatása. Az eljárás során arra törekednek, hogy megtalálják az intoleranciát okozó konkrét anyagot. Kezdetben házikoszt-alapú diéta vagy speciális, minimális adalékanyagot tartalmazó tápok javasoltak. Jellemzően a diéta bevezetését követő néhány napon belül a klinikai tünetek javulni kezdenek, ezután pedig az állatorvos megpróbálja megtalálni a problémás étrendi összetevőt.

Az állatorvos endoszkópiát is alkalmazhat, amely során egy hajlékony csőhöz rögzített kis kamerát vezetnek be a vizsgálandó területre. A módszerrel a bélfal belső szerkezete közelről vizsgálható, emellett lehetővé válik, hogy az orvos szövetmintát vegyen laboratóriumi vizsgálat céljából. A hasi röntgen hasznos lehet más, hasonló klinikai tüneteket okozó betegségek kizárásában is.

A táplálékintolerancia kezelése kutyáknál

A súlyos hányással, hasmenéssel és egyéb klinikai tünetekkel küzdő kutyák kórházi kezelést igényelnek intravénás folyadékbevitel, antibiotikum- és szupportív terápia céljából. A sikeres kezelési terv sarokköve a problémás étrendi összetevő azonosítása és kizárása. Ha a gondot okozó összetevő nem azonosítható, az állatorvos javaslatot tesz egy úgynevezett eliminációs étrend megtervezésére, és figyelemmel kíséri az állat reakcióit.