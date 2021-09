A szürke hályog okai kutyáknál

A legtöbb esetben a szürke hályog öröklődik. A törpe uszkár, amerikai cocker spániel, mini schnauzer, golden retriever és a szibériai husky egyaránt hajlamos a szürke hályog kialakulására. Az örökletes tényezőkön túl az alábbi egészségügyi problémák is fokozzák a szemészeti probléma kockázatát:

cukorbetegség

idős kor

elektromos áramütés

a szem uveájának gyulladása

kórosan alacsony kalciumszint a vérben (hipokalcémia)

sugárzással vagy mérgező anyagokkal (például dinitrofenollal, naftalinnal) való érintkezés

Ha a kutyánál felmerül a szürke hályog gyanúja, javasolt mihamarabb állatorvoshoz fordulni.

A szürke hályog tünetei kutyáknál

A tünetek jellemzően a látáskárosodás mértékéhez kapcsolódnak. Azok a kutyák, amelyeknél az elváltozás mértéke 30 százaléknál kisebb, kevés vagy semmilyen tünetet nem mutatnak, míg azoknál, amelyeknél a lencse több mint 60 százaléka elhomályosodik, előfordulhat teljes látásvesztés, vagy nehezen látnak félhomályos helyeken. Amennyiben a kutya cukorbetegséggel összefüggő szürke hályogban szenved, a látásromlás tünetei mellett fokozott szomjúság, fokozott vizelési inger és fogyás is jelentkezhet nála.

A szürke hályog diagnózisa kutyáknál

Ha a kutya egyik vagy mindkét szemében zavarosságot észlelünk, feltétlenül forduljunk állatorvoshoz! Foglaljuk össze a teljes kórelőzményt, beleértve a kutya egészségi állapotával kapcsolatos minden tudnivalót, így az észlelt tünetek kialakulásának idejét és jellegét, valamint minden olyan történést, amely felelős lehet a panaszokért. Az orvos ezután teljes körű fizikális vizsgálatot végez, a szemre és a szemkörnyékre összpontosítva, hogy megállapítsa a probléma súlyosságát.

Rutin diagnosztikai vizsgálatokra, például teljes vérképre, biokémiai profilra és vizeletvizsgálatra is szükség lehet. E vizsgálatok eredményei azonban általában nem specifikusak, hacsak nem egy másik, egyidejűleg fennálló betegség, például cukorbetegség vagy hipokalcémia áll a háttérben. Az ultrahang és az elektroretinográfia (amely a retinában jelen lévő sejtek elektromos válaszait méri) a fejlett diagnosztikai vizsgálatok két formája - ezek szintén segítenek meghatározni a probléma súlyosságát, illetve megerősíthetik, hogy szükség van-e műtétre a szürke hályog korrigálásához.

A szürke hályog kezelése kutyáknál

A szürke hályog progresszív rendellenesség, azaz, ha nem kezelik gyorsan, a kutya egyik vagy mindkét szemében vaksághoz vezethet. Ez különösen igaz a cukorbetegséggel összefüggő szürke hályogra, mivel az a kutyáknál nagyon gyorsan fejlődik, romlik. A szürke hályog nem örökletes formáiban szenvedő kutyák esetében azonban gyakran nem ajánlott a műtét.

Modern szürkehályog-műtéti technika a fakoemulzifikáció, a szemlencse emulzifikációját jelenti ultrahangos kézi eszközzel. Miután a lencsét emulgeálták és leszívták, a leszívott folyadékot fiziológiás sóoldattal helyettesítik. Az extrém távollátás megelőzése érdekében a műtét során intraokuláris lencse is beültethető. A fakoemulzifikáció több mint 90 százalékos sikerességi arányt mutat kutyáknál.

A szürke hályog utókezelése kutyáknál

A betegség progressziójának mértéke a szürke hályog kiváltó okától, a szürke hályog elhelyezkedésétől és az állat korától függ. Ha műtétet is végeztek az állatnál, akkor a lábadozáshoz szükség lehet némi időre. Az állatorvos szemészeti készítményeket is ad a gazdinak az otthoni ápoláshoz, amik használatára akár több hétig is szükség lehet.