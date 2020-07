A rejtettheréjűség tünetei és kezelése kutyáknál

Nagyon gyakori, hogy a here az úgynevezett inguinalis csatornában reked meg: ez az ágyéktájékon található, és magában foglalja a herékhez vezető ondózsinórt. Ha a here csigolyatájékon található, akkor tapintható is fizikai vizsgálat során. Amennyiben viszont mélyebben helyezkedik el a hasüregben, úgy szinte lehetetlen kitapintani vagy röntgenvizsgálattal azonosítani. Ilyen esetekben az ultrahangvizsgálat a legjobb módszer a herék méretének és helyének meghatározására.

A rejtettheréjűség előfordulása kutyáknál

A rendellenesség szinte minden kutyafajtánál előfordulhat, de különösen gyakori a toy és a mini fajták esetében. Bizonyos populációkban a pásztorkutyák, a boxerek és a staffordshire bullterrierek között szintén nagyobb gyakorisággal fordul elő a probléma. Ezen felül a jobb here visszamaradása kétszer olyan gyakori, mint a balé. Fajtatiszta egyedeknél a rendellenesség 1,2-3,3 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakul ki. Az eddigi vizsgálatok alapján úgy gondolják, hogy ivari kromoszómához kötött recesszív tulajdonságként öröklődik.

A rejtettheréjűség gyakran fordul elő staffordshire bullterrier fajtájú kutyáknál. Fotó: Getty Images

A rejtettheréjűség tünetei kutyáknál

A rejtettheréjűség ritkán jár fájdalommal vagy bármilyen egyéb tünettel. Az akut hasifájdalommegjelenése általában azt jelzi, hogy a visszamaradt here ondózsinórja megcsavarodott, megszakítva ezzel a herék vérellátását. A hasüregben maradt herében sokszor ösztrogéntermelő, rosszindulatú daganatok alakulnak ki, amit a kutya nőstényekéhez hasonló viselkedése jelez, így például vizeléskor a szukákra jellemző testtartást vehet fel.

Kutatások szerint a hererák kockázata körülbelül tízszer magasabb a rejtettheréjű kutyáknál, mint egészséges társaik esetében.

A rejtettheréjűség okai kutyáknál

Az egyelőre nem ismert, hogy mi okozza a here részleges vagy teljes visszamaradását. Az eddigi vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy genetikai háttere is van a rendellenességnek. Előfordul, hogy környezeti hatásra veleszületett rendellenesség alakul ki a vemhesség során méhen belül, ami esetenként csak egy egyedet érint az alomból. A rejtettheréjűség nem megelőzhető, a beteg állatokat ki kell venni a tenyésztésből.

A rejtettheréjűség diagnózisa kutyáknál

A diagnózis felállításához az állatorvos hasi ultrahangot, illetve hasi és ágyéktájéki tapintásos vizsgálatot végez a rejtett here helyének, állapotának meghatározására.

A rejtettheréjűség kezelése kutyáknál

Rejtettheréjűség esetén ajánlott mindkét here egyidejű eltávolítása, mivel magas az áttétképződés kockázata. Abban az esetben is, amennyiben az egyik here a herezacskóban helyezkedik el, az orvosi protokoll szerint mindkettőt eltávolítják. Ezt megelőzően átvizsgálják a hasűri szerveket és a tüdőt az esetleges áttétek felderítésére. A visszamaradt heréknek a herezacskóba történő sebészi elhelyezése nem választható eljárás.

Kísérletekkel bizonyították, hogy ha a négy hónaposnál fiatalabb kutyákat humán nemi hormonokkal kezelik, azzal elősegíthető a herék leereszkedése a herezacskókba. Négy hónap után nagyon ritka a herék elmozdulása a hasüregből, hat hónapos kort betöltve pedig ennek valószínűsége rendkívül csekély.

Annak ellenére, hogy legtöbbször nem okoz klinikai tüneteket, illetve a betegségnek nincsenek kimutatható következményei, nem tanácsos a hasüregben rekedt herét meghagyni, mivel fennáll a hererák kialakulásának veszélye. Éppen ezért érdemes ezeket a kutyákat kasztrálni, még négyéves koruk előtt.