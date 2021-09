A botulizmus okai kutyáknál

A problémáért egy, a Clostridium botulinum baktérium által anyagcseretermékként termelt idegméreg, jellemzően a botulinum toxin C típusa felelős. A betegségtünetek az idegméreggel szennyezett, romlott állati hús fogyasztását követően jelentkeznek.

Súlyos megbetegedést okozhat kutyáknál, ha szennyezett, romlott húst esznek. Fotó: Getty Images

A botulizmus tünetei kutyáknál

Az idegméreg a hátsó lábakban kezdődő, a törzsre, az elülső lábakra és a nyakra kiterjedő gyengeséget okoz. A betegség utolsó szakaszában, általában a betegség kezdetétől számított 12-24 órán belül mind a négy végtag lebénul.

A botulizmus diagnózisa kutyáknál

Az állatorvos részére alapos kórtörténettel kell szolgálnunk a kutya egészségét, a tünetek jelentkezését illetően. Számoljunk be minden olyan eseményről, amely megelőzhette az állapot kialakulását, mint például romlott hús fogyasztása vagy halott állatokkal való érintkezés. Az állatorvos teljes körű fizikális vizsgálatot végez a szokásos vizsgálatokkal, beleértve a kémiai vérprofilt, a teljes vérképet és a vizeletvizsgálatot. Vért is vesz a szérumban lévő botulinum toxin kimutatására. Hasonlóképpen, az állatorvos székletmintát vagy hányást is kérhet a toxin kimutatására. Mellkasröntgen készülhet a tüdő és az emésztőrendszer kraniális részének ellenőrzése céljából, mivel a toxin a légzőizmok bénulását okozhatja.

A botulizmus kezelése kutyáknál

Az állatorvos aszerint kezeli a kutyát, hogy mennyire súlyos vagy enyhe a botulinum toxin hatása. Érdemes megemlíteni, hogy a kutyák általában ellenállnak a C típusú toxin súlyosabb hatásainak.

Ha enyhe reakcióról van szó, az állatot kórházba szállítják, katéterezik és intravénás táplálást alkalmaznak nála. Ha azonban súlyosabb az elváltozás, és a légzőizmok bénulása miatt légzési nehézségei vannak, állandó megfigyelésre lesz szükség. Ilyen körülmények között gyomorszondát helyeznek be a tápláláshoz, valamint lélegeztetőgépre teszik, hogy segítsék a légzését.

A betegség súlyosságától függetlenül azonban C típusú antitoxint adnak a kutyának, hogy semlegesítse a botulinum toxint, megakadályozva a további állapotromlást. Egy-három hét alatt általában teljes gyógyulás következik be. Súlyos esetekben azonban a bénulás befolyásolhatja a légzésre való képességet, ami az érintett állat halálát okozhatja.

A botulizmus utókezelése kutyáknál

A betegséget könnyebb megelőzni, mint kezelni. Ne engedjük, hogy a kutya állati tetemeket vagy romlott nyers húst egyen! Ezenkívül lehetőség szerint mindig alaposan átsütött eledellel etessük kedvencünket.