Macskáknál szintén gyakori egy hasonló bőrbetegség, amely miliaris dermatitis néven ismert. Kutyák esetében főként az egy és öt év közötti egyedek veszélyeztetettek, fajtól és nemtől függetlenül.

A teljes bolhapopuláció mintegy 5 százalékát adó kifejlett bolhák csak gazdaállaton képesek a túlélésre. A vérszívástól számított 24-48 óra elteltével kezdik el lerakni tojásaikat a kutya szőrzetére, majd leugranak onnan, hátrahagyva a petéket, amelyek teljes átalakuláson mennek keresztül. A bolha egyedfejlődési ciklusa átlagosan 3-5 hétig tart. Ha tehát nem avatkozunk közbe időben, nagyon gyorsan elszaporodnak a paraziták.

A bolhaallergiás dermatitisz tünetei kutyáknál

A bolhákra érzékeny állatokon akár egyetlen csípést követően is bőrduzzanat és kipirosodás figyelhető meg, ami viszonylag hamar elmúlik. A gyakori bolhacsípés miatt a kutyák és a macskák érzékennyé, allergiássá válnak a bolha nyálában található fehérjékre, így egyetlen bolha csípése is elegendő a súlyos tünetek kialakulásához. Léteznek azonban elhúzódó tünetek is. Ilyenkor az állandó viszketés miatt kisebesedik a kutya bőre, göbök jönnek létre, amik másodlagosan elfertőződhetnek. A faroktő környékén, a combok belső felületén, a has medencei részén a szőr kihullik, illetve bőrgyulladás alakul ki. Krónikussá válva hiperpigmentáció, seborrhea és pyoderma figyelhető meg az érintett területeken.

Lakásban tartott állatokon rohamokban jelentkeznek a tünetek. Ennek oka, hogy a lakás fertőtlenítése miatt szakaszosan fordul elő bolhacsípés. Egyes esetekben több évig, akár az állat élete végéig is fennállhat a bolhaallergia. Időnként viselkedési zavarok is megfigyelhetők, a kialakuló neurodermatózis következtében.

A kutyák a bolha nyálában lévő fehérjékre lehetnek allergiásak

A bolhaallergiás dermatitisz diagnózisa kutyáknál

Világos szőrzetű állatokon viszonylag egyszerűen észrevehetők a kórokozók. Jó megoldás lehet a szőrzet átfésülése bolhafésűvel, így ugyanis láthatóvá válik a bolhaürülék és maga a kifejlett állat. Minden esetben differenciáldiagnózist kell végezni rühösségre, gombára és egyéb hátterű allergiás bőrelváltozásokra, továbbá az atópiás dermatitisztől is el kell különíteni az állapotot. Gyakran már a tünetek megjelenésekor elkezdett, hatékony kezelés adja a legbiztosabb diagnózist a bolhás fertőzésre.

A bolhaallergiás dermatitisz kezelése kutyáknál

A bolhák elleni védekezés és a megelőzés kiemelten fontos a bolhaallergiás dermatitisszel küzdő ebeknél. E célra rengeteg hatásos készítmény kapható kereskedelmi forgalomban, mindegyiknél meghatározott időnkénti ismétlésre van szükség. Nagyon közkedveltek az úgynevezett spot-on készítmények, amelyeket egy kis területen kell az állatra fecskendezni. Leggyakrabban a nyak hátsó részére csöpögtetik, ahol a kutyák nem férnek hozzá. Mindemellett egyes állatok jobban tolerálják a szájon át alkalmazható készítményeket. Léteznek gyógyhatású samponok is, amelyek fiatal állatoknál, illetve erős fertőzések esetén javallottak. Bármit is választunk, a lényeg, hogy az előírt időközönként kezeljük vele kedvencünket.

Kertben tartott állatoknál a teljes bolhamentesség elérése gyakorlatilag lehetetlen feladat. A jelenleg elérhető bolha elleni készítmények rövid távon - általában 4 hetes periódusokban - alakítanak ki védettséget, ami azonban csak akkor érvényes, ha a környezet nem fertőzött. Sok olyan szer van, amely a bolhák fejlődési alakjaira hat, például a tojásokra. Fertőzöttség esetén kezelni kell a környezetet minél előbb. Annál is inkább, mert a kutyáról a kezelést követően a rovarok átkerülhetnek az emberekre.

Az allergiás kutyák szteroidot és antihisztamint tartalmazó gyógyszereket kapnak a gyulladás csökkentésére, a további sebzés elkerülése céljából pedig érdemes gallért is helyezni az állatra. A sebek gyógyulását hámosító, viszketést csökkentő kenőcsökkel tudjuk segíteni. Ha másodlagos bakteriálisfertőzésalakul ki, antibiotikum-kúrára van szükség. A kezelés hatékonyságát kontrollvizsgálatokkal ellenőrzik.

A bolhaallergiás dermatitisz utókezelése kutyáknál

A legfontosabb tényező a bolhallergiás dermatitisszel rendelkező kutyák gyógyításában a rendszeres védekezés. Mivel akár egy csípés is kialakíthatja az ismertetett tüneteket, fordítsunk kellő figyelmet a megfelelő szer kiválasztására. Az állat környezetének kezelésére a bolha fejlődési ciklusát megszakító vegyületeket használnak, amelyek hatása hónapokig tart és nem szennyezi annyira a természetet, mint a hagyományos szerek. A biológiai védekezés kialakítására jelenleg is folynak kísérletek.