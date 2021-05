Szavak nélkül is értjük a kutyákat

Az emberek tulajdonképpen ugyanolyan jól képesek értelmezni egy kutya arckifejezését, mint egy másik emberét. Minél empatikusabb valaki, annál biztosabban fel tudja ismerni kedvence jelzéseit - állítja egy finn kutatás. Az empatikus emberekről egyébként már korábbi vizsgálatok során is bebizonyosodott, hogy gyorsabban és jobban tudják megítélni mások mimikáját, illetve a mögöttük húzódó érzelmeket.

A kutyák az arckifejezésekkel kommunikálnak, az emberek pedig megértik. Fotó: 123rf

Tudjuk, mit éreznek a kutyák

Az emberek és a kutyák arcizomzata sokban hasonlít egymáshoz, így a kutyák is sokféle arckifejezésre képesek. A kutatás során a szakemberek 30 önként jelentkezőnek mutattak közeli fotókat emberekről, kutyákról és tárgyakról. A képek között voltak boldog, semleges és fenyegető arckifejezések is. Miután rangsorolták és jellemezték a képeken látottakat, az alanyok személyiségtesztet is kitöltöttek, illetve beszélniük kellett arról, hogy milyen a viszonyuk, illetve mennyi tapasztalatuk van kutyákkal.

A kutyák és az emberek az évezredek alatt sokféleképpen hatottak egymásra. Egy korábbi tanulmány például azt állapította meg, hogy azok menhelyi ebek, akik "kiskutyaszemekkel" néznek a látogatókra, hamarabb találnak gazdára. Kiderült továbbá, hogy a kutyák egy speciális szemizom segítségével emelik meg a szemöldöküket, ez eredményezi a szomorú kölyökkutya képet.

Általánosságban elmondható, hogy a kísérlet résztvevői jól felismerték az arckifejezések mögött megbújó érzelmeket. A vidám arcokat boldognak találták, a semlegeseket érzelemmentesnek vagy kicsit szomorúnak, a fenyegetőeket pedig dühösnek és agresszívnek - akár ember, akár kutya szerepelt a képeken. Az eredmény azonban teljesen független volt attól, hogy az adott alanynak volt-e korábban bármilyen tapasztalata a kutyákkal. Tehát még azok is képesek helyes következtetéseket levonni a kutyák bizonyos arckifejezéseiből, akiknek korábban nem volt saját háziállatuk.

Félreértelmezett jelek

Helsinkiben egy kutatócsoport is működik, amelynek az a feladata, hogy minél jobban megértse az emberek és az állatok közötti kapcsolatot. Olyan nem invazív módszereket használnak a kutatásaikhoz, mint a szemmozgás vizsgálata vagy az agyműködés mérése. Egy új kódrendszert is kidolgoztak, amely kifejezetten a kutyák arcizmainak aktivitását, illetve az arckifejezéseit vizsgálja és elemzi.

A kódrendszer alapját még az 1970-es években dolgozták ki az emberi arcok vizsgálatára. Az évek során azonban különböző változatok készültek, többek között a csimpánzok, a lovak és a macskák vizsgálatára is. Így derült ki, hogy egyes fajoknál mást jelentenek bizonyos arckifejezések. A mosoly, pontosabban az ajkak hátrahúzása és a fogak megmutatása a farkasoknál például a behódolás jele, amit a falkában felettük álló állatnak mutatnak. Ám a majmok esetében sem a boldogság, hanem afélelemjele a "mosoly".