Miért ugatnak a kutyák alvás közben?

Ha van kutyánk, akkor minden valószínűség szerint többször is szem- és fültanúi voltunk már annak, ahogy a kedvencünk ugat, vonyít, vagy éppen „fut”, rángatózik, miközben alszik. Dr. Sandra C. Mitchell állatorvos a petMD-n megjelent cikkében azt írja, ez egy nagyon gyakori viselkedés az ebeknél, és az esetek többségében természetes is. Elsődleges oka a szakember szerint, hogy a kutyák álmodnak.

A kutyák sokszor ugatnak alvás közben. Fotó: Getty Images

A kutyák nagyon hasonló alvásszakaszokon mennek keresztül, mint az emberek. Amikor lefekszenek aludni, álomba merülés előtt kb. 10 percig egy ellazult, de viszonylag éber állapotban vannak. Ez alatt az időszak alatt – amelyet REM-fázisnak nevezünk – a testhőmérsékletük és a szívritmusuk lecsökken, a szemüket viszont nem csukják be teljesen. Végül a non-REM-fázisba lépnek át, amely során a sejtek regenerálódnak, a csontok és izmok épülnek.

Csakúgy, mint az emberek esetében, az alvásciklusokon belül a kutyáknál is váltakozik a REM-, illetve a non-REM-fázis. Az álmodás folyamata általában a REM-alvás alatt történik – álmunkban pedig többet mozgunk, a kutyák például „futnak”, ugatnak. Mint arra dr. Mitchell rámutatott, kedvencünk álmodhat arról, hogy elkap egy labdát a parkban, játszik a szomszéd kutyával, vagy összetűzésbe kerül egy macskával.

Ha többet álmodik, többet ugat

Bár vannak olyan kutyák, akik „aktívabb” alvók, általánosságban elmondható, hogy e tekintetben az egyedek, sőt a fajták között is vannak különbségek. A kisebb kutyafajtáknál például gyakrabban váltakozik a non-REM- és a REM-alvás, mint a nagyobbak esetében, ezért hajlamosak többet álmodni, és így többet is ugatni. Ezzel kapcsolatban Stanley Coren, a Brit Kolumbiai Egyetem pszichológiaprofesszora és a Do Dogs Dream? Nearly Everything Your Dog Wants You to Know című könyv szerzője azt mondja: a nagy testű kutyáknál nagyjából 90 percenként ismétlődik a REM-fázis, míg a kis testűeknél ez az időtartam akár 10 percesre is csökkenhet.

Az, hogy egy kutya ugat és mozog alvás közben, teljesen normális, de ha ez korábban nem volt jellemző rá, vagy úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban fordul elő, mindenképpen érdemes kikérni állatorvosunk tanácsát, hogy szerinte van-e valami probléma a háttérben.

Az az eb, amely ébren is hangos, valószínűleg éjszaka sem válik némává. Vannak ugyanakkor olyan kutyák is, amelyek csak akkor ugatnak, amikor alszanak – hívja fel a figyelmet dr. Mitchell, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy ez miért történik. Lehet, hogy az adott kutya saját álmaival van összefüggésben: talán álmában nagyon bátor, és nem fél semmitől, így sokat ugat. Bármi legyen is az ok, ez is normális viselkedés, és nem szabad, hogy megijesszen minket.

Ha észrevesszük, hogy a kutyánk ugat álmában, és fel akarjuk kelteni, ne tegyük: akárcsak az emberek esetében, az ebek számára is nagyon zavaró lehet, ha felébresztjük őket, miközben álmodnak. Még akkor is érdemes békén hagyni őket, ha úgy látjuk, valószínűleg rémálom kínozza őket. Amennyiben az ugatás zavarja a családot az alvásban, érdemes olyan alvóhelyet keresni az ebnek, amely távolabb van a hálószobáktól. Kiemelendő, hogy altatót semmiképpen se adjunk a kutyának: a humán gyógyszerek különösen veszélyesek lehetnek, és még ha olyan készítményt is adunk neki – például kutyáknak való nyugtatót –, amely biztonságos a számára, álmodni akkor is fog. A nyugtatóknak ráadásul mellékhatásaik is lehetnek.

Az állatorvos kitért arra is, hogy ha az alvás közbeni sírás, nyüszítés és vonyítás arra utalhat, hogy a kutyának rémálma van. Ilyen esetben normálisak az említett reakciók, és ha ébren nem így viselkedik, nincs ok az aggodalomra. Amennyiben azonban ébren is furcsa hangokat ad ki, az már probléma, és érdemes szakember segítségével utánajárni, mi okozhatja.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!