Kutyafajták, amelyek kijönnek a macskákkal

Ha egyszerre szeretnénk cicát, és kutyát is tartani, akkor nem árt, ha olyan kutyafajtát választunk, amiről előre lehet tudni, hogy jól fogadja a macskák közeledését.

Vannak olyan kutyafajták, amelyek remekül kijönnek a macskákkal. Fotó: 123rf

Basset hound

A basset hound könnyen kezelhető fajta, igazi csapatjátékos, mindenkivel barátságos. Szereti a felnőtteket, a gyerekeket, más kutyákat, és a macskákat is. Ha a macskánkat nem zavarja, hogy a kutya igényt tart a közös játékra, jól ki fognak jönni.

A basset hound igazi csapatjátékos. Fotó: 123rf

Bichone frise

A bichon frise kutyusok igazi kis bohócok, játékosak, tanulékonyak, szeretetteljesek, és remekül kijönnek szinte minden más állatfajjal. Játékosabb, aktívabb cicák mellé különösen jó társak, mivel imádják a figyelmet.

A bichone frise szinte minden állatfajjal remekül kijön. Fotó: 123rf

Bulldog

A bulldogok is igazán barátságosak, sem a kisgyerekünket, sem a cicánkat nem kell tőlük féltenünk. Kert nélküli házban, lakásban is jól elvannak, szépen eljátszanak a gyerekekkel és a macskákkal, egyedül arra kell figyelni, hogy nyáron mindig legyen számukra valami hűvös hely, mert ennek a fajtának a szervezete könnyen túlhevül.

A bulldog a gyerekekkel és a cicákkal is szívesen játszik. Fotó: 123rf

A mopszok is remekül kijönnek a macskákkal, igazi családi kutyák. Mivel a mozgásigényük is mérsékelt és sokat alszanak, remek társai lehetnek egy cicának. A fajtáról itt olvashat további érdekességeket!

Masztiff

A masztiffok nagy mérete se tévesszen meg senkit: barátságos óriások ők, akik nem "vadásznak" a kisebb állatokra, így macskát is tarthatunk mellettük. Kifejezetten gyengédek az emberekkel, gyerekekkel, cicákkal. Békeszeretőek, egyedül akkor lesznek harciasak, ha valami miatt úgy érzik, hogy meg kell védeniük valakit, aki a "falkájukhoz" tartozik.

A masztiff barátságos óriás. Fotó: 123rf

Corgi

A közepes méretű és aktivitású corgi kutyusok is remekül kijönnek a macskákkal, sőt, kifejezetten igénylik is egy másik állat társaságát. Némi tréningre szükségük lehet, hogy ne stresszeljék túlságosan a macskát azzal, hogy előjön a terelő ösztönük, de egyébként teljes harmóniában tudnak együtt élni.

A corgi kifejezetten igényli más állatok társaságát. Fotó: 123rf

Border collie

A border collie az egyik legbarátságosabb kutyafajta, aki tényleg mindenkire - tehát a macskákra is - barátként tekint. Ideális választás családi kutyának: mindent megtesz, hogy a gazdikat boldoggá tegye. Így ha cicánk van otthon, border collie-t bátran hozhatunk mellé.

A border collie az egyik legbarátságosabb kutyafajta. Fotó: 123rf

Havanese

A havanese kutyusok kedves természete garantálja, hogy nem csak az emberekkel és más kutyákkal, hanem a macskákkal is jól kijönnek. Már csak azért is, mert folyamatosan igénylik a társaságot, legyen az emberé vagy állaté. Imádnak bohóckodni és a gazdit szórakoztatni, de nem túl aktívak, ezért idősebb embereknek is bátran ajánlhatók.

A havanese folyamatosan igényli a társaságot. Fotó: 123rf

Forrás: care2.com