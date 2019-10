Japánban új szintre emelték a kutyatartást

A szigetországban ugyan nem sokan élnek házi kedvencekkel, de ők új szintre emelték a kisállattartást, különösen a kutyatartást.

Mindent a kedvencnek

A fővárosi kutyatartók egyik kedvenc helye az Andy Cafe and Dog Salon, ami jóval több egy kutyabarát étteremnél. Aki ide betér négylábú társával, az biztos lehet benne, hogy kis kedvence is a legjobb ételeket kapja majd. A kínálatban többek között mini hamburgerek sajttorták és csirkemellből készült, csont formájú sütemények is szerepelnek.

A japán emberek házikedvencei a legnagyobb stílusikonok a világon. Fotó: iStock

Ami a sétákat, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgást illeti, Japánban a kutyákat mindenhol pórázon kell tartani - még a parkokban is -, és viszonylag kevés a kutyafuttató. Vannak viszont olyan, teljes kiszolgálást ígérő wellness centrumok, ahol hatalmas beltéri mozgástérrel, általános fitneszedzéssel és rehabilitációs lehetőséggel várják a négylábúakat. Kipróbálhatják az edzőtermet - mini futópad is van -, egy esetleges sérülés esetén hidroterápiás kezeléssel regenerálódhatnak az ebek. Máshol - például a tokiói Wanwan Fitnessben - uszoda, egyensúlylabdás foglalkozás és aromaterápiás masszázs is elérhető - szintén kutyáknak.

Jelek, hogy a kutyánk szeret minket - kattintson!

Emellett valószínűleg a japán emberek házi kedvencei a legnagyobb stílusikonok a világon: az idei yokohamai Pet Expón a legdivatosabb kutyusok méretre szabott emberi holmikban parádéztak. Itt egyáltalán nem számít szokatlan látványnak egy kalapos és kardigános eb vagy egy fekete kabátban és farmerban sétálgató spániel, de egyes kutyák bőrdzsekit és napszemüveget is hordanak, vagy összeöltöznek a gazdájukkal - bár valószínűleg nem önszántukból.

Az állatok antropomorfizálása mögött egyébként jó eséllyel az alacsony születési ráta és a magányos, idős emberek azon vágya állhat, hogy legyen mellettük valaki. Sokan ugyanis a kedvenceikkel próbálják pótolni messze élő és állandóan dolgozó gyermekeik hiányát.

Japánban sem könnyű a kutyatulajdonosoknak

A japán háztartások 12,6 százalékában tartanak kutyát, ami összesen mintegy 8,9 millió ebet jelent. Azonban az állattartók nemcsak kisebbségben vannak, hanem a helyzetük sem éppen nevezhető könnyűnek. Ha például valaki Tokióban keresne lakást, akkor előre szólunk, hogy ez kutyával szinte lehetetlen küldetés, ahogy közlekedni is. A taxikban és vonatokon tilos 10 kilónál nehezebb ebeket szállítani, de még az apró kutyák is csak zárt táskában vagy hordozóban utazhatnak. Ugyanakkor a repülőn bizonyos helyekre magukkal vihetik kedvenceiket a gondos gazdik. A Japan Airlines bizonyos országon belüli charterjáratain például évente egyszer a kutyák is az utastérben utazhatnak gazdáikkal.

Forrás: independent.co.uk