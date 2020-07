Így számíthatjuk ki a kutya életkorát

Egyes kutyák akár 20 évnél is tovább élhetnek. Minek köszönhető az ebeknél a matuzsálemi életkor? Részletek itt.

Érdemes belegondolni, hogy egy 9 hónapos kutya már elég fejlett ahhoz, hogy utódokat hozzon világra. Ha viszont a közkeletű héttel szorzás alapján próbáljuk meghatározni az életkorának emberi megfelelőjét, úgy azzal fogunk szembesülni, hogy valójában alig múlt 5 éves. Innen nézve világosan kirajzolódik tehát, hogy ez a módszer közel sem megbízható. Mi több, a helyzet az, hogy kedvencünk valójában jóval idősebb lehet annál, mint azt elsőre gondolnánk róla. "Talán meglepő lehet, hogy egy egyéves kutya nagyjából olyan életszakaszban van, mint egy 30 éves ember" - árulta el Trey Ideker, a Kaliforniai Egyetem kutatója.

DNS alapján számították ki labrador retrieverek emberi léptékben mért életkorát. Fotó: Getty Images

Mint az az EurekAlert híréből kiderül, a szakember és kollégái a kutyák örökítőanyagának kémiai változásai alapján alkottak meg egy új számítási formulát. Maga a DNS sem embereknél, sem kutyáknál nem változik túl sokat az élet során, a DNS-en megjelenő kémiai jelek, az úgynevezett metilációs mintázatok viszont igen. Érdemes úgy gondolni ezekre a mintázatokra, mint egyfajta ráncokra a genomban. "Ha ránézünk valaki arcára, meg tudjuk becsülni az életkorát a ráncok, az ősz hajszálak és egyéb látható jellemzők alapján. A metilációs mintázatok hasonló módon árulkodnak a korról, csak molekuláris szinten" - magyarázta Ideker.

A kutatócsapat összesen 104 labrador retriever esetében vizsgálta meg a DNS-ükben kimutatható metilációs mintázatokat, köztük alig néhány hetes kölyköktől egészen 16 éves idős egyedekig. Az így feltárt változásokat aztán összevetették az emberekre jellemző változásokkal. Ennek alapján kiderült, hogy a kutyák eleinte sokkal gyorsabban öregszenek az embernél, majd az életkor előrehaladtával ez az ütem fokozatosan lassul. Így lehetséges, hogy például egy 8 hetes kölyök emberi években számolva már egy 9 hónapos gyermeknek felel meg, egy 4 éves állat egy 53 évesnek, míg egy 16 éves eb egy 75 éves személynek. A számítás az úgynevezett természetes logaritmuson (ln) alapul, így a pontos egyenlet a következő:

emberi kor = 16 x ln(kutya életkora években) + 31

"Szeretek együtt futni a kutyámmal, most viszont egy kicsit együttérzőbb vagyok vele, mivel már 6 éves" - fogalmazott Ideker, aki a kalkuláció alapján rádöbbent, hogy négylábú kedvence emberi években mérve már közel jár a 60-hoz. A kutatócsapat a jövőben szeretné egyéb kutyafajtákra is kiterjeszteni a vizsgálatokat, szükség szerint így pontosítva a most megalkotott egyenletet. Érdemes hozzátenni, hogy akárcsak az emberek, úgy a kutyák is hasonló fejlődési utat követnek, megöregedve pedig szintén fogékonyabbá válnak bizonyos megbetegedésekre. Éppen ezért az életkoruk jobb megértése a klinikai gyakorlatban is hasznos lehet, lehetőséget adva az állatorvosok számára, hogy proaktív lépéseket tegyenek a kedvencek egészségének megőrzése érdekében.

A kutatók tanulmánya július 2-án jelent meg a Cell című tudományos folyóiratban.