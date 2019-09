A világ legokosabb kutyafajtái

A dolog persze relatív, mert mindegyik kutya más és más egyéniség, másban ügyes, máshogy okos. Egyik már kölyökként is jól tud apportírozni, a másik remek terelő, a harmadik számos trükköt tud jutalomfalatért cserébe, és így tovább. A Grunge mégis közreadott egy listát, melyben összegzik a - szerintük - legokosabb kutyafajtákat. Aki szerint nincs szükség ilyen összeállításra, vagy az itt felsoroltakkal nem ért egyet, annak is azt ajánljuk, fussa azért át a következő sorokat, mert számos érdekesség derülhet ki egy-egy fajtáról.

Ausztrál pásztorkutya

Ausztrál juhászkutyából és dingóból tenyésztették ki, méghozzá azért, hogy csendet-rendet tartson a marhacsordák körül - akár akkor is, ha nincs mellette ember. A végeredmény egy elképesztően okos négylábú lett, amely nemcsak egy farmer jobbkezeként, hanem igazi társként, jó barátként is pótolhatatlan.

Border collie

Az ausztrál pásztorkutyához hasonlóan a border collie is hihetetlenül intelligens fajta. A USA Today például beszámolt egy Chaser nevű border collie-ról, amely nemcsak több mint ezer szót ismer, hanem alapvető nyelvtani fogalmakkal is tisztában van, és új szavakat is tud alkotni.

Jindo

A dél-koreai Csin-szigetről származó fajtáról pontosan nem tudni, mikor tenyésztették ki, de egyesek szerint már 1500 éves kutyafajtáról van szó. Intelligenciájuknak és remek szaglásuknak köszönhetően nagyon jó kereső- és mentőkutyák.

A dobermannokat sokan agresszívnek hiszik, pedig valójában kedvesek és okosak

Labrador retriever

Az Atlanti-óceán északi részén dolgozó halászok kutyáiból a 19. század végén, 20. század elején lettek a családok kedvencei, a labradorok. Nem is csoda, hogy mindmáig nagyon népszerű ez a fajta, mert kedves, okos, tanulékony állatokról van szó - nemcsak képesek a tanulásra, de sokszor kifejezetten maguk akarnak új dolgokat elsajátítani.

Uszkár

Vicces frizurájuk miatt kevesen veszik komolyan az uszkárokat, pedig érdemes, mert a több száz éve az ember közelében élő fajta egyedei szinte mindenhez értenek - a vadászattól a hajózási és katonai feladatokon át a cirkuszi mutatványokig.

Német juhászkutya

Nemcsak szépek, hanem hűségesek és nagyon intelligensek is. Terelés és védelmezés lenne az eredeti feladatuk, de a fajta nagyszerűségét felismerte a rendőrség, a katonaság, sőt a filmipar is.

Airedale terrier

A legnagyobb méretű terrierek. Eredetileg vadászatra tenyésztettek ki, de az első világháborúban már olyan feladatokra fogták be, amelyeket addig általában emberek láttak el - voltak például őrszemek és postások is. De a Vöröskeresztnek is segítettek: ételt vittek vagy lőszert. Manapság családtagként is remekül érzik magukat, de van pár furcsa szokásuk, például imádnak ásni és gazdáik holmijait begyűjteni.

Rottweiler

Sokakat még mindig elriaszt egy hatalmas őrző-védő rottweiler látványa, de megfelelő neveléssel ragaszkodó, engedelmes kutya lehet belőlük.

Norvég lundehund

Nemcsak okos, hanem az egyensúlyérzéke is nagyon jó, és ügyesen mászik magaslati helyekre is: eredetileg arra tenyésztették ki, hogy feljusson a sziklákra, hogy északi lundákat fogjon. Talán ebből is következik, hogy kíváncsisága sosem hagy alább, mindig minden érdekli.

Malinois

A négy belga juhászkutyafajta egyike, amelynek állandóan szüksége van feladatokra, társra, szórakozásra. Ezek a kutyák elképesztően dinamikusak és bátrak is, ezért rendőrségi, katonai és munkakutyáknak használták - például az első világháborúban. Csak olyan gazdinak ajánlják, aki rengeteget tud foglalkozni a kutyusával, mert ezt a fajtát nem fárasztja le egy hétköznapi séta a háztömb körül.

Jack Russell-terrier

Egykori rókavadász kutyákból lettek a családok kedvencei, ami nem is csoda, hiszen kedves, energikus, okos kis jószágokról van szó. Annyira imádnak minden egyes feladatot, amit gazdájuk csak kitalál, hogy egyesek szerint akár a következő filozófia megtestesítői is lehetnének: ha igazán szereted, amit csinálsz, akkor egyetlen napot sem kell dolgoznod az életben.

Dobermann

Katonai célokra használták, illetve sajnos harcikutyának is, ami miatt néhányan még mindig vérengző vadállatoknak gondolják ezeket az ebeket - pedig ez teljesen indokolatlan, mert igazából az alaptermészetük szerint lojális, kedves, mókaimádó, okos kutyák. Minden vágyuk, hogy tanuljanak és teljesítsék azt a feladatot, amelyet gazdáiktól kapnak.

Forrás: grunge.com