A legfontosabb kérdések, ha kutyára vágyunk

Az egyik első kérdés, hogy leszünk-e otthon eleget ahhoz, hogy gondoskodni tudjunk egy állatról. Aki sokat utazik, illetve szinte csak aludni jár haza, annak nem biztos, hogy jó ötlet a kutyatartás, hiszen az állatot sétáltatni, rendszeresen etetni kell, és a szocializációjához is fontos a gazdival eltöltött minőségi idő. Érdemes meggyőződni arról is, hogy a családban nincs-e valakinek állatszőr-allergiája, hogy ne akkor derüljön fény a problémára, amikor az új jövevény már megérkezett.

Egy új kedvenc befogadása mindig nagy felelősség

Gondoljunk arra is, hogy a kutya nem marad mindig kicsi, tehát ha a legfőbb okunk, amiért szeretnénk őt, hogy cuki, akkor inkább ne is vágjunk bele. A nagy kutyák több helyet foglalnak, többet esznek, többet kell velük játszani, sétálni, többet kell takarítani utánuk, valamint nagyobb károkat is tudnak okozni a lakás berendezésében. Ha erre nem vagyunk felkészülve, akkor nincs helye kutyusnak az otthonunkban.

A felelős állattartás anyagi vonzatát is vegyük figyelembe. A táp, a játékok, az oltások, az orvosi vizsgálatok, a póráz, a kutyaház vagy kosár, a szőrápolók mind-mind pénzbe kerülnek, és ez még nem minden. Nem állítjuk, hogy egy kutya anyagi romlásba dönti a családot, de mindenképpen pluszköltséggel fog járni. Kár eshet a kedvenc bútorainkban, a kedvenc könyveinkben, cipőinkben, és igen, egy kutya a házban, lakásban általában több takarítást is jelent.

És talán az egyik legfontosabb: kutyát tartani - szerencsés esetben - akár 15-20 éven át tartó felelősséget jelent, mi több, egy új családtagot. Gondoljuk át, hogy fel vagyunk-e készülve egy ilyen jellegű elköteleződésre, és hogy a jelenlegi élethelyzetünk, lakóhelyünk, anyagi helyzetünk alkalmassá tesz-e minket arra, hogy befogadjunk egy négylábút, aki élete végéig a mi gondoskodásunkra lesz szorulva!

Forrás: vetstreet.com