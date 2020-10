A gonosztevők mindig körülöttünk vannak

A globális felmelegedés következtében a telek egyre enyhébbek. A vacogó gazdik ezt pozitívumként is felfoghatják, ám sajnos ez a változás olyan következményekkel jár, amelyekre nem árt felkészülni. Ugyanis a mínuszok elmaradása ez esetben nemcsak nekünk, hanem a kullancsoknak is kedvez, így jóformán most már nem is beszélhetünk kullancs szezonról, hiszen szinte egész évben találhatunk ezekből az élősködőkből a kutyusunk bundájában.

A kullancsok pedig a már jól ismert Lyme-kór mellett az egysejtű parazita által okozott babéziózisnak is hordozói. A két betegség tünetei - általános fáradtság, láz és hányás - ugyan hasonlóak, így sokan keverik őket, ám bármelyiket is tapasztaljuk kedvencünknél, azonnal orvoshoz kell vinnünk.

Persze jobb félni, mint megijedni, így az utólagos tűzoltás helyett inkább készüljünk fel a lesben álló veszélyre, és előzzük meg a problémát.

A megoldás egyszerűbb, mint hinné

A FRONTLINE® Tri-Act élősködők elleni szer segítségével nagy valószínűséggel megelőzhető a betegség kialakulása, mivel két fronton is véd ezek hordozói (vektorai), a kullancsok ellen.

Más rácsepegtető oldathoz képest 2-szer gyorsabban öli meg a kullancsokat - ezzel is csökkentve a fertőzések kockázatát.*

Egyrészt 4 hétig tartó kullancsölő hatással rendelkezik (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), másrészt ugyancsak 4 hetes repellens (távol tartó) hatással rendelkezik két kullancsfaj esetén (I. ricinus, R. sanguineus), míg a D. reticulatus esetén a repellens hatás 7-28 napig áll fenn folyamatosan.

Télen-nyáron tegyen meg mindent azért, hogy kutyája egészséges, gondtalan életet élhessen!

