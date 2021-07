A kullancsok és bolhák egész évben gazdát keresnek (x)

2021. július 12. 12:10

A Protect Our Future Too felmérést indított a gazdik állatorvos-látogatási szokásairól, és arról, hogy ezt a COVID-19 hogy változtatta meg. Most ön is hozzászólhat! Fontos kérdés, mert a paraziták elleni védekezéshez szükségszerű a szakember tanácsa.

1. Az élősködők gyorsabban alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz A magyar állatorvosok 98 százaléka állítja, hogy a vektorok által terjesztett betegségek, mint például a babéziózis, gyakoribbá váltak a kutyák körében. A paraziták elleni védelem egész évben fontos, de a gazdiknak nyáron különösen figyelniük kell. 2. A paraziták elleni hatékony védekezéshez szakszerű ismeretekre van szükség Komplex tudás szükséges ahhoz, hogy a megfelelő parazita elleni terméket válassza kedvence számára. Az állatorvos pontosan fel tudja mérni kedvence állapotát, alkalmazni tudja a megfelelő gyógyszereket, és szükség esetén a beavatkozás hatékonyságát is szakszerűen ellenőrzi. Sok aggodalomtól kímélheti meg magát, ha állatorvostól kér hosszan ható védelmet kedvence számára, aki figyelembe veszi háziállatunk életmódjának sajátosságait. +1. A COVID-19 világjárvány mindannyiunkat érintett A háziállatok élete is megváltozott a COVID-19 világjárvány miatt. Nemcsak sokkal több időt töltünk otthon kedvenceinkkel, hanem az elmúlt másfél évben egyre többen döntöttek úgy, hogy társállatot fogadnak örökbe. Az újdonsült gazdiknak ajánlott, hogy keressenek egy megbízható állatorvost, és beszéljék meg a paraziták elleni megfelelő védekezést. Az MSD Animal Health szeretne egészséges jövőt biztosítani a közép-európai régióban élő társállat-tulajdonosoknak és kedvenceiknek. Ehhez első lépésként elengedhetetlen, hogy megértsük, hogyan változtatta meg a világjárvány a gazdik állatorvosukkal való kapcsolatát. A Protect Our Future Too (Védd meg a mi jövőnket is) kezdeményezés részeként felmérés indult, hogy összegyűjtsék az állattartók tapasztalatait. A kérdőív kitöltésével ön is a változás része lehet: https://thekeenfolks.typeform.com/to/jWs8xR3x