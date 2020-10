Mikor támadnak a kullancsok?

A kullancsszezont hagyományosan a késő tavaszi időszaktól datáltuk: amikor már éjszaka sincsenek talajmenti fagyok, az avarban áttelelő vérszívók egyre aktívabbá válnak és táplálkozni kezdenek. Az őszi-téli időszakban viszont már nyugodtabban keressük fel a természetet, abban a hitben, hogy a kullancsok nem jelentenek ilyenkor veszélyt. Sajnos azonban ez nem igaz: a klímaváltozás miatt egyre enyhébbek a telek, a tavasz és az ősz is jobban kitolódik, így jóformán az év bármelyik szakaszában belefuthatunk a veszélyes betegségeket terjesztő parazitákba.

Betegségek, amelyeket kullancsok terjesztenek A kullancsok sokféle veszélyes betegséget átadhatnak a kutyáknak és macskáknak, különösen az őszi és a tavaszi időszakban. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

5-6 fokos hőmérsékletnél már aktívak

A Magyarországon is igen elterjedt közönséges kullancsok (Ixodes ricinus) könnyen alkalmazkodnak a változó időjárási viszonyokhoz, és bár viszonylag jól bírják a nagy hideget is, az utóbbi években tapasztalt enyhe telek évről évre kedvezőbb körülményeket teremtenek számukra. Legnagyobb számban a gazdag, sűrű aljnövényzetű erdőkben, bokros-fás területeken fordulnak elő, de már a belvárosban sem lehetünk biztonságban tőlük, hiszen megtalálhatóak a városi parkokban, játszótereken, kiskertekben is. Általában a levelek és fűszálak végén kapaszkodva várják az alkalmas pillanatot, hogy egy arra járó ruházatára felmászva táplálkozzanak a vérükből. A vérszívással pedig a gazdatestet is veszélybe sodorják, komoly betegségeket okozhatnak: egyes területeken már minden másodikkullancshordozza a Lyme-kórt, ezerből egy pedig az agyvelőgyulladás kórokozóját.

A sétát követően alaposan vizsgáljuk át a kedvencünk szőrzetét. Fotó: Getty Images

Ha az átlaghőmérséklet hosszabb ideig meghaladja az 5-6 Celsius-fokot, a vérszívók is aktívak maradnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 2019/2020 telén az évszak átlaghőmérséklete +2,7 Celsius-fok volt, mely 2,8 fokkal magasabb, mint az 1981-2010-es sokévi átlag. Az enyhébb klímájú területeken - elsősorban az Alföldön és a Dunántúlon, ahol már jóval fagypont fölötti évszakos átlagokat mérhettek - a leghidegebb hónapokban sem maradt hosszabb ideig nulla fok alatt a hőmérő higanyszála, ami miatt a kullancsok téli hibernációs fázisa is minimálisra rövidült. Ezeken a területeken az év nagy részében védekezni kell a paraziták ellen.

A megelőzés legjobb módja az odafigyelés: ha a természetbe megyünk, ruházatunk legyen zárt, illetve a különböző kullancsriasztó spray-k, kenőcsök használata is segíthet távol tartani a vérszívókat. Ha hazaértünk, nézzük át alaposan a saját és családtagjaink testfelületét. Nem érdemes ezzel sokat várni, hiszen a fertőzésveszély annál nagyobb, minél tovább marad az élősködő a bőrben. Ha felfedezünk egy belénk ékelődött parazitát, hagyjuk a házi praktikákat és a különféle kenőcsöket, fogjuk meg a szájszerve mögötti részen és egy határozott mozdulattal húzzuk ki.

A kutyákra, macskákra is veszélyt jelentenek

Persze a vérszívók nemcsak minket, de házi kedvenceinket is megtámadhatják. Rájuk pedig fokozottan kell figyelnünk, hiszen a kutyák és macskák nem hogy elkerülnék, de kimondottan keresik a füves-bokros területeket, a bundájukban pedig észrevétlenül megbújhatnak a vérszívók. Többféle készítmény és termék is elérhető, amelyekkel megóvhatjuk a négylábúakat a parazitáktól. Állandó védelmet biztosítanak például a kullancsriasztó nyakörvek, de spot-on, spray vagy tabletta formájában is árusítanak olyan készítményeket, amelyekkel a vérszívók távol tarthatók. Ügyeljünk viszont arra, hogy az állatnak megfelelő terméket használjuk, hiszen bizonyos szerek a kutyáknál biztonságosan alkalmazhatóak, a macskákra azonban komoly veszélyt jelenthetnek.

Nagyon fontos továbbá az is, hogy a hosszabb sétát, túrát követően az állat bundáját is figyelmesen átvizsgáljuk, kiemelt figyelmet fordítva a nyak és a fülek környékére, illetve a hajlatokra. Ha kullancsot találunk, az ő testükből is minél előbb távolítsuk azt el!