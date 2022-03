Mi lesz az ukrán menekültek háziállataival?

Magyarország az országos főállatorvos engedélye alapján biztosítja, hogy az Ukrajnából menekülők magukkal hozhassák társállataikat. Akkor is, ha azok nem felelnek meg az itthon érvényben lévő állategészségügyi előírásoknak - közölte oldalán a Nébih.

Macskájával menekülő nő Tiszabecsen. Fotó: MTI/Czeglédi

Fontos a nyomonkövethetőség

A tájékoztatás szerint a háziállatok tulajdonosainak a határátlépéskor egy regisztrációs lapot kell kitölteniük. Ez gördülékennyé teszi a beléptetést, egyúttal biztosítja az állatok nyomonkövethetőségét, valamint a későbbi intézkedés lehetőségét.

Megkapják a hiányzó oltást és chipet

Az egyszerűsített eljárásrenden túl a Nébih támogatói programot is indít, hogy az Ukrajnából menekülők társállatai (kutyák, macskák és vadászgörények) megkapják az esetleg hiányzó, veszettség elleni oltásukat és a mikrochipet is. Az ehhez szükséges eszközöket a hivatal már múlt héten beszerezte, és el is juttatta azokat a beavatkozásokat végző területi hatósághoz.

Az érintettek az oltás és chippelés lehetőségéről a Szabolcs-Szatmár-Bereg állategészségügyi szolgálatnál érdeklődhetnek.