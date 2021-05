Kutyát macskával így szoktathatunk össze

Milyen szempontok alapján érdemes kedvencet választani, ha döntenünk kell, hogy kutyát vagy macskát fogadjunk-e be az életünkbe? Részletek itt.

Amikor új cicát vagy kutyát viszünk haza, először tartsuk elkülönítve a már meglévő kedvenctől. A "jövevénynek" először meg kell ismerkednie a számára szokatlan környezettel, hozzá kell szoknia, ami már önmagában is stresszt jelent számára, különösen, ha egy macskáról van szó. A cicát tartsuk néhány napig a fürdőben vagy egy zárható szobában, az alom, illetve a vizes és ételes tálka mellett pedig biztosítsunk számára játékokat, kaparófát. Játsszunk vele rendszeresen, beszéljünk hozzá!

A különélés alatt a szeparált állatok életterébe helyezzünk el valamit a másik állattól! Ez lehet akár egy takaró, játék vagy egy alvós kosár. A lényeg, hogy elkezdjenek hozzászokni egymás szagához, mert így már némileg ismerősként tudják majd azonosítani a másikat, amikor először találkoznak. Ha mindketten nyugodtnak tűnnek, rendesen esznek és isznak, illetve a cica újra és újra használja az almot, akkor össze lehet engedni őket.

Nem lehetetlen, de türelmet igénylő feladat a kutyák és macskák összeszoktatása

Az első találkozás legyen rövid, csupán néhány perc! A kutyusra tegyünk pórázt, a macskának pedig engedjük, hogy ő döntse el, mennyire megy közel! Ha aggódunk amiatt, hogy nem tudjuk biztosan kézben tartani az eseményeket, a kutyára szájkosarat is tehetünk. Lehetőleg válasszunk olyan helyiséget, ahol van valamilyen magaslat, például egy szekrény, ahova a macska felszaladhat, ha szükségét érzi! Az első találkozás után, ha minden rendben ment, jutalmazzuk meg mindkét állatot valami finomsággal, illetve szóban és simogatással is dicsérjük meg őket!

Az összeengedést ismételjük meg mindennap, minden alkalommal egy picit hosszabb időre! Addig is azonban, amíg nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy kutyánk nem viszonyul-e agresszívan a cicához (különösen, ha nagyobb testű állatról van szó), tartsuk pórázon. Legyünk türelmesek: egyes esetekben néhány nap is elég lehet az összeszoktatáshoz, más esetekben viszont hetekre, akár hónapokra is szükség lehet.

Hogyan hat az állattartás az egészségre?

Vegyük mindig figyelembe az állatok élettörténetét, személyiségét! Ha macskánk korábban már találkozott, esetleg élt is kutyával, akkor valószínűleg könnyebben fog menni az összeszoktatás. Ha azonban fújni, morogni kezd, elfut, elbújik, esetleg támadó pozíciót vesz fel, akkor valószínűleg kicsit nehezebb dolgunk lesz. Kutyáknál pedig mérjük fel, mennyire játékos vagy éppen agresszív a személyiségük. Ha nyugodt, játékos természetű, akkor könnyebb dolgunk lesz, ha azonban a kutya már alapjáraton nehezen kezelhető, illetve minden alkalommal agresszívan reagál a macskára, akkor lehet, hogy felügyelet nélkül sosem tudjuk majd őket kettesben hagyni. Összeszoktatással csak olyan kutyák esetében érdemes próbálkozni, akik az alapvető parancsokra - ül, fekszik, marad, engedd el - azonnal reagálnak.

